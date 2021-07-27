快訊

東奧羽球／首度擊敗男雙世界第一 麟洋配晉級8強賽

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

受傷小樹蛙幸運遇上巧手獸醫 不到2公分身體「縫胸手術」成功

聯合新聞網 / 綜合報導
獸醫為受傷小樹蛙動手術。圖／取自abc
獸醫為受傷小樹蛙動手術。圖／取自abc

澳洲獸醫芭蘿（Meaghan Barrow）日前為身長不到2公分、重量不到0.5公克的小樹蛙手術，成功挽救了小生命。芭蘿表示：「這是我做過最小動物的手術。這麼小的青蛙，可以放在我的手指末端。」

芭蘿說護理師在要餵無尾熊的樹葉上找到這隻小樹蛙，察覺牠身體一側似乎有一個腫塊，便將牠帶去給芭蘿檢查。芭蘿仔細一看發現小樹蛙胸部上有個幾公釐的小洞，但因為牠身長也只有2公分，這個洞對小樹蛙來說是個大洞。

芭蘿解釋：「小樹蛙受了重傷。牠小小的肺和腸子從胸口那個小洞跑出來。」芭蘿指出小樹蛙體型太小，治療有點棘手，最後只得麻醉牠以修復牠的傷口：「我們稀釋麻醉藥到千分之一的極小劑量讓牠入睡，這樣牠就什麼也感覺不到了。」

芭蘿跟團隊使用非常小的儀器、小針和縫合材料動手術。芭蘿透露最困難的部分是要穩定雙手縫合小樹蛙：「青蛙的皮膚很薄，因為得吸收氧氣和其他物質，這讓手術變得非常困難。」

芭蘿最後成功以一條可吸收縫線縫合小樹蛙身上的洞，小樹蛙在術後一天恢復正常顏色活蹦亂跳。

芭蘿提到：「牠們受傷或接受手術時，有時身上的顏色會變成棕色，但這隻小樹蛙術後又回到鮮綠色且很開心。」芭蘿餵術後的小樹蛙吃小粉蟲，還給牠稀釋1000倍的抗生素，一周後野放了這隻小樹蛙。

小樹蛙身長不到2公分。圖／取自abc
小樹蛙身長不到2公分。圖／取自abc

樹蛙 手術 無尾熊 抗生素 獸醫

延伸閱讀

影／太平洋首度直擊 海底機器人捕捉到罕見「玻璃章魚」身影

全球僅五例！ 黃金烏龜身世之謎曝光

「雙眼全盲也要找到你」 海豹追隨漁夫10年連失明也不放棄

網紅舔海灘撿到的黏稠生物 網稱命大：一定沒看過全球十大危險動物！

相關新聞

受傷小樹蛙幸運遇上巧手獸醫 不到2公分身體「縫胸手術」成功

澳洲獸醫日前為身長不到2公分、重量不到0.5公克的小樹蛙動手術，成功挽救了小生命。獸醫表示：「這是我做過最小動物的手術。這麼小的青蛙，可以放在我的手指末端。」

北海道深海物種激似「鮭魚壽司」 網友笑：想吃壽司了

大自然無奇不有，特別是一些探測上難度較高的區域，還有許多為人不知的生物存在。最近日本的水族館，就出現了一種新的深海甲殼類物種，而這種生物的外表，居然與日本美食「壽司」極為類似。

《寵物健康我守護》有獎徵文開跑囉 賺獎金幫毛孩加菜！

你有寵物養生保健的獨門之道嗎？給牠們吃什麼才健康？有帶牠們看診的經驗嗎？是否有陪伴生病寵物走過的心路歷程？歡迎跟我們分享你的「毛孩保健經」！《聯合新聞網》希望透過廣大讀者的經驗，讓更多飼主獲得相關知識，使毛小孩得到更好的照顧。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

影／柴犬打拳擊狂毆板凳20秒 超快拳速網友直呼：放必殺技！

狗是許多飼主經常選擇的寵物，而毛小孩的許多有趣舉動，也常常逗得人們哈哈大笑。最近在日本，就有網友分享了一段柴柴「打拳擊」的影片，但差別在他打的可不是沙包，而是一個小板凳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。