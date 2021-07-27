受傷小樹蛙幸運遇上巧手獸醫 不到2公分身體「縫胸手術」成功

澳洲獸醫芭蘿（Meaghan Barrow）日前為身長不到2公分、重量不到0.5公克的小樹蛙動手術，成功挽救了小生命。芭蘿表示：「這是我做過最小動物的手術。這麼小的青蛙，可以放在我的手指末端。」

芭蘿說護理師在要餵無尾熊的樹葉上找到這隻小樹蛙，察覺牠身體一側似乎有一個腫塊，便將牠帶去給芭蘿檢查。芭蘿仔細一看發現小樹蛙胸部上有個幾公釐的小洞，但因為牠身長也只有2公分，這個洞對小樹蛙來說是個大洞。

芭蘿解釋：「小樹蛙受了重傷。牠小小的肺和腸子從胸口那個小洞跑出來。」芭蘿指出小樹蛙體型太小，治療有點棘手，最後只得麻醉牠以修復牠的傷口：「我們稀釋麻醉藥到千分之一的極小劑量讓牠入睡，這樣牠就什麼也感覺不到了。」

芭蘿跟團隊使用非常小的儀器、小針和縫合材料動手術。芭蘿透露最困難的部分是要穩定雙手縫合小樹蛙：「青蛙的皮膚很薄，因為得吸收氧氣和其他物質，這讓手術變得非常困難。」

芭蘿最後成功以一條可吸收縫線縫合小樹蛙身上的洞，小樹蛙在術後一天恢復正常顏色活蹦亂跳。

芭蘿提到：「牠們受傷或接受手術時，有時身上的顏色會變成棕色，但這隻小樹蛙術後又回到鮮綠色且很開心。」芭蘿餵術後的小樹蛙吃小粉蟲，還給牠稀釋1000倍的抗生素，一周後野放了這隻小樹蛙。