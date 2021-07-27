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影／柴犬打拳擊狂毆板凳20秒 超快拳速網友直呼：放必殺技！

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友的柴柴碰上板凳，馬上把它當成拳擊沙包一樣猛打。圖擷取自youtube
一位日本網友的柴柴碰上板凳，馬上把它當成拳擊沙包一樣猛打。圖擷取自youtube

狗是許多飼主經常選擇的寵物，而毛小孩的許多有趣舉動，也常常逗得人們哈哈大笑。最近在日本，就有網友分享了一段柴柴「打拳擊」的影片，但差別在他打的可不是沙包，而是一個小板凳。

根據日本媒體「peco」報導，網友「sunny_rei_32」在IG等社群網站上，常分享自家養的兩隻柴犬「Sunny」與「Rum」的生活點滴。最近他分享一段約21秒的影片，裡頭是Sunny這隻柴柴對家中的小凳子似乎很有興趣，不停的打量試探。

幾秒後，柴柴似乎熱身完畢，開始連續出拳，不斷搥打著板凳。板凳被打得退後一些，柴犬就稍微往前進一些，絲毫沒有要放過它的意思。好像為了什麼，在生板凳的氣一樣。

網友看了紛紛表示「好可愛喔」、「太可愛讓我忍不住笑了」、「運動能力真好，下次就試試真的沙包吧」、「柴柴拳速真快」、「柴柴『呼呼呼呼呼呼』」、「歐拉歐拉歐拉歐拉」、「柴犬施放必殺技」、「好像在玩玩具」、「很棒的活動筋骨方式」。

柴犬 寵物

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