聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／柴犬打拳擊狂毆板凳20秒 超快拳速網友直呼：放必殺技！
狗是許多飼主經常選擇的寵物，而毛小孩的許多有趣舉動，也常常逗得人們哈哈大笑。最近在日本，就有網友分享了一段柴柴「打拳擊」的影片，但差別在他打的可不是沙包，而是一個小板凳。
根據日本媒體「peco」報導，網友「sunny_rei_32」在IG等社群網站上，常分享自家養的兩隻柴犬「Sunny」與「Rum」的生活點滴。最近他分享一段約21秒的影片，裡頭是Sunny這隻柴柴對家中的小凳子似乎很有興趣，不停的打量試探。
幾秒後，柴柴似乎熱身完畢，開始連續出拳，不斷搥打著板凳。板凳被打得退後一些，柴犬就稍微往前進一些，絲毫沒有要放過它的意思。好像為了什麼，在生板凳的氣一樣。
網友看了紛紛表示「好可愛喔」、「太可愛讓我忍不住笑了」、「運動能力真好，下次就試試真的沙包吧」、「柴柴拳速真快」、「柴柴『呼呼呼呼呼呼』」、「歐拉歐拉歐拉歐拉」、「柴犬施放必殺技」、「好像在玩玩具」、「很棒的活動筋骨方式」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言