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北海道深海物種激似「鮭魚壽司」 網友笑：想吃壽司了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本北海道漁夫撈到一種未知甲殼類，其外貌與「鮭魚壽司」幾乎一樣。圖擷取自twitter
日本北海道漁夫撈到一種未知甲殼類，其外貌與「鮭魚壽司」幾乎一樣。圖擷取自twitter

大自然無奇不有，特別是一些探測上難度較高的區域，還有許多為人不知的生物存在。最近日本的水族館，展出一種新的深海甲殼類物種，而這種生物的外表，居然與日本美食「壽司」極為類似。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於日本福島縣磐城市的水族館「Aquamarine Fukushima」，最近展示了一種未知的深海生物。這個生物有著橘色，呈現一截一截的外殼，看上去就好像「鮭魚壽司」一樣。若不是還能看到眼睛和腳等部位，還以為是誰放了一顆壽司在水槽裡。

館方表示，這個生物和水蝨是類似的甲殼類生物，是在北海道東部的羅臼町，在地漁夫捕魚時意外抓到的。即使是見識過許多海底生物的水族館員們，也都感到相當的稀奇。並歡迎對這個生物有興趣的人，可以實際到水族館內親眼目睹本尊。

網友們紛紛表示「怎麼看都是壽司啊」、「我的理智告訴我它是甲殼類，但我想吃壽司了」、「我也都看成鮭魚壽司」、「感覺好好吃喔」、「在游泳的壽司」、「已經到了水族館會展示壽司的時代了」、「好想親眼看本體」、「壓倒的SUSHI感」、「寄宿生命的壽司」、「這是宵夜文吧」。

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