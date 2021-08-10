【寵物保健徵文示範作】嘎先生／等待

文／嘎先生

有時候回憶是舊地重遊，有時候回憶是睹物思人，可如今的我卻是「睹人思物」。看著眼前的他，從健健康康到病入膏肓，從熟能生巧到舉步維艱。

有多少片段是當初來不及記錄的，也有很多故事只剩文字描述，更有不少趣事是，如今的當下看見某個角落時，才會想起來的。

照顧他們後半生的歲月裡，有很多很多的體悟。首先是這句話「選擇，從來就不是一件容易的事」，而如今往返醫院就像走廚房的我，又有了另一種體會。身為主人，無論和他們相處時間是長是短，我們會記得每一個喜怒哀樂的時光。

他是如何的開心快樂，

他是如何的悶悶不樂，

他是如何的殷切期盼，

他是如何的衰老衰敗，

我坐在診間的樓梯間，傻傻地望著天花板，等待妹妹做檢查以及他的報告。聽著時不時從診間傳出的叫聲，忽然間覺得，這段漫長的歲月，我好像忽略掉一個時刻，叫做「等待」。

傑克羅素梗「妹妹」。圖/作者提供

從妹妹來到這個家，我和家人等著他熟悉環境，等著他慢慢習慣飲食、生活，再慢慢等著他學習、長大，再來等著他從幼年變成青年，從青年等著他變成壯年，最後等著他漸漸的老年。每一個等待的時刻，是每個主人「都參與其中」，但是卻最容易被主人忽略掉的。

在醫院的我，想起了那些我帶妹妹去過的大大小小醫院，這是如今的我最常「等待」的時刻。

等著醫生的報告，

等著醫生的講解，

等著醫生帶妹妹出來，

等著護士包藥交給我，

等著完成領藥手續後離開。

也許你認為這只是一種小到不行的過程，可是對我而言，卻有種說不出的感覺。

「我在臨別之前，等著和你說再見」

如果你心裡，和我一樣，也有著這句話當前提，那也許你就會和我一樣，在診間等待時，充滿了許多複雜的情緒。裡面包含一點點的期待，期待他再次展現生命的旺盛給我看，讓我知道他還沒到時候，讓我知道他還可以陪我一陣子。

裡面也包含了一點點的悲觀，悲觀的告訴自己，他的歲月騙不了人騙不了自己，讓我知道他的問題根本是無解。當然也包含了一點點的絕望的心理準備，讓我知道，也許今天過後，他解脫而我也解脫的日子，終於到了。

妹妹來到這個家已經超過5600個日子，我無法量化的寫出我等了他多少時間，我雖然疲憊，但也知道這是如此的彌足珍貴。

「每一次的等待，都在告訴我時間的珍貴」。

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