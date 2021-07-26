快訊

拳擊／世界第一爆冷首戰敗北 林郁婷止步16強

台大每年僅當掉6%老師 學者：我高教「殭屍化」沒競爭力

北市動物園封園期間再傳喜訊 查普曼斑馬產子

中央社 / 台北26日電

北市動物園封園期間陸續有新生兒報到，園方今天再度宣布好消息，查普曼斑馬「菲蘭竹」3日產下一隻雄性寶寶，如今寶寶已能跟著媽媽到室外活動場跑跳，相當適應新生活。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台北市立動物園自5月15日開始封園，少了遊客打擾，不僅園內瀕臨絕種的白犀牛「犀旺」和「犀春」較往常頻繁地出現交配行為，笑翠鳥、巴拉望孔雀雉更是首度成功繁殖，黑冠松鼠猴、狐獴等動物也陸續有新生兒報到。

動物園今天表示，非洲動物區的查普曼斑馬家族近期傳出好消息，斑馬「菲蘭竹」7月3日產下一隻雄性寶寶，如今已3週大的寶寶在保育員與媽媽細心照料下，每天都健康穩定成長，相當適應新生活。

動物園指出，斑馬寶寶一出生時就就懂得站立及行走，不過因為還不太熟悉身體各部位肌肉，所以剛開始會顯得稍微踉蹌、四肢不平衡。

隨著活動力逐漸增長，斑馬寶寶很快就能健步如飛，開心時還會小跳躍，現在更時常跟著媽媽到室外活動場伸展筋骨，或是躺在泥地上享受日光浴。

動物園表示，斑馬屬於群居動物，戶外活動場除了「菲蘭竹」母子外，還有許多對於斑馬寶寶十分關心的斑馬阿姨們，每當阿姨們太靠近寶寶，愛子心切的「菲蘭竹」便會馬上使用後踢或往前衝的方式驅趕。

動物園將在8月1日恢復對外營業，不過包含大貓熊館、穿山甲館、企鵝館、無尾熊1館、昆蟲館、兩爬館、兒童區等室內場館，以及賣站、餐廳與貓纜動物園南站仍維持不開放，且入園採預約制，每天上限3600人。

動物園提醒，民眾入園須依循北市府防疫規範，包含實聯制、戴口罩，動物們也會視情況與遊客保持適當距離。

動物園 北市

延伸閱讀

MLB／查普曼力挺國人抗爭 希望終結古巴共產主義

古巴飛彈油料耗盡？查普曼洋基終結者地位岌岌可危

MLB／柯爾、查普曼同場爆炸卻入選全明星 連洋基球迷都酸爆

MLB／查普曼挨轟砸鍋 洋基教頭：守護神位置要再討論

相關新聞

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

漁夫撈到長得像外星人的凸眼魚 網揭魚畸形殘酷真相

俄羅斯39歲漁夫平時靠著拖網漁船打撈鱈魚、黑線鱈和鯖魚等魚種，有時會捕到海底1000公尺深的魚種，其中不乏外形奇特的海洋生物。但不少網友指出這些外觀奇特的凸眼生物，原本長相不一定像照片裡的模樣。

海豚闖花蓮港區 農業處：勿餵食

花蓮港區近日出現1隻保育類的海豚疑似迷航，幾度在港內出沒悠遊，吸引民眾前往觀看、攝影。縣府農業處派員關注，確認是在花蓮並...

寵物知識+／我的鸚鵡為何不會說話？鸚鵡飼養入門必須知道的事

鑒於特殊寵物的照顧和疾病相關資訊大家比較陌生，本院方治閎獸醫師為大家分享一些鳥龜鼠兔等特殊寵物的相關知識，希望能提供一些照顧及飼養上的幫助。

牽腳踏車遇「神秘巨鳥」 網友揭真面目強調：千萬別嚇到牠

停在路邊的機車或腳踏車，難免會成為「不速之客」的休息地，近日就有民眾要牽停在路邊的腳踏車時，發現自己的腳踏車被一隻「神秘大鳥」霸占，讓她不知如何是好，於是拍下大鳥身影並上網求救，貼文一出引起大批網友驚呼，強調「千萬別驚動到牠」，否則腳踏車就完蛋了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。