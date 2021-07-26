北市動物園封園期間再傳喜訊 查普曼斑馬產子

台北市立動物園封園期間陸續有新生兒報到，園方今天再度宣布好消息，查普曼斑馬「菲蘭竹」3日產下一隻雄性寶寶，如今寶寶已能跟著媽媽到室外活動場跑跳，相當適應新生活。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台北市立動物園自5月15日開始封園，少了遊客打擾，不僅園內瀕臨絕種的白犀牛「犀旺」和「犀春」較往常頻繁地出現交配行為，笑翠鳥、巴拉望孔雀雉更是首度成功繁殖，黑冠松鼠猴、狐獴等動物也陸續有新生兒報到。

動物園今天表示，非洲動物區的查普曼斑馬家族近期傳出好消息，斑馬「菲蘭竹」7月3日產下一隻雄性寶寶，如今已3週大的寶寶在保育員與媽媽細心照料下，每天都健康穩定成長，相當適應新生活。

動物園指出，斑馬寶寶一出生時就就懂得站立及行走，不過因為還不太熟悉身體各部位肌肉，所以剛開始會顯得稍微踉蹌、四肢不平衡。

隨著活動力逐漸增長，斑馬寶寶很快就能健步如飛，開心時還會小跳躍，現在更時常跟著媽媽到室外活動場伸展筋骨，或是躺在泥地上享受日光浴。

動物園表示，斑馬屬於群居動物，戶外活動場除了「菲蘭竹」母子外，還有許多對於斑馬寶寶十分關心的斑馬阿姨們，每當阿姨們太靠近寶寶，愛子心切的「菲蘭竹」便會馬上使用後踢或往前衝的方式驅趕。

動物園將在8月1日恢復對外營業，不過包含大貓熊館、穿山甲館、企鵝館、無尾熊1館、昆蟲館、兩爬館、兒童區等室內場館，以及賣站、餐廳與貓纜動物園南站仍維持不開放，且入園採預約制，每天上限3600人。

動物園提醒，民眾入園須依循北市府防疫規範，包含實聯制、戴口罩，動物們也會視情況與遊客保持適當距離。