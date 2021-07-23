搶救一級瀕危草鴞 林管處攜手屏科大建構保育平台

屬於中型貓頭鷹的草鴞因棲地和人類高度重疊而數量逐漸減少，被列為一級瀕危動物，屏東林區管理處與屏東科技大學等單位合作，建構保育平台，規畫復育草鴞棲地。

屏科大森林系與屏東林區管理處、冠昇生態有限公司合作「高屏地區生態藍圖建置計畫」，今天召開第2次線上會議，共同畫出草鴞保育平台藍圖。

屏東林管處表示，草鴞看起來像猴臉又名猴面鷹，為台灣特有亞種，目前已被列為第一級瀕危保育類，主要分布西部低海拔地區，對淺山地區的草生環境有高度依賴性，棲地環境常與人類活動範圍重疊，更面臨著農業行為以及開發帶來的棲地破碎等衝擊。

屏東林管處長楊瑞芬表示，現階段屏東林管處已委託屏科大執行「高屏地區草鴞活動區域基礎調查及潛在威脅評估計畫」，將釐清草鴞在高屏棲地位置、生存威脅等問題，進而制定保育方案。

楊瑞芬表示，屏東林管處在民國107至109年間，透過高屏地區生態藍圖建置計畫，陸續辦理數次淺山生態保育工作坊與跨機關連繫平台會議，這次生態保育工作坊也將規劃嘉義以南地區後續跨域合作事項，期望透過草鴞保育推動高屏地區生態藍圖建置計畫。

社團法人高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，草鴞的棲地與民眾生活地區重疊度高，希望提升社區居民對草鴞保育意識，來進行草鴞保育行動。

屏科大野生動物保育研究所博士洪孝宇分享「運用猛禽棲架進行草鴞分布調查」，發現高屏21處設立的棲架，其中有19處拍到草鴞身影，可作為棲地分布的重要指標，包括劃分出所屬縣市、管轄機關等。跨單位合作，聯手推行友善農業，不使用毒鼠藥，而是設立棲架吸引草鴞等猛禽佇立棲架幫忙補鼠，避免猛禽吃到毒死的老鼠死亡。

線上會議與會人士也建議，未來可由林務局橫向整合如河川局、台電、縣市政府、國產署等舉辦論壇，釐清不同縣市行政區域內的棲地及生態調查，以平衡工業開發、光電能源用地評估，與生態環境間的共存價值。