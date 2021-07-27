寵物知識+／貓主子天天凌晨4點叫床 專家教你怎關掉「貓鬧鐘」

家裡養隻貓咪，可能成為過早的「鬧鐘」，天天在凌晨叫你起床。面對毛小孩的擾人清夢，到底該怎麼做？一名飼主發問，他家最近養了隻貓，剛開始時睡很久，都會睡到主人叫醒牠。但相處時間愈長，蜜月期過了後，貓咪天天凌晨四點在臥房外叫不停。

原PO在PTT表示，和另一半有共識主臥房是人類的空間，不會讓貓進房，但貓一直在外面叫，怕干擾另一半的睡眠，他會趕快起床安撫貓咪，時間久了覺得好累，也養成貓的壞習慣。

他思考各種解決方法，但另一半戴耳塞會不舒服睡不著，有給貓咪準備充分的糧食，但似乎也不是肚子餓的原因，他上網向有經驗的養貓飼主求助。

不少人表示也有一樣的困擾：「我也從四點顧到現在真的很崩潰」、「我家貓從凌晨四點就會把手放在我臉上直到我起床為止」。

有網友給建議：「停止叫就理牠的行為，時間久了貓會配合人類的作息」、「讓貓叫到放棄為止，要在一歲前學會人類鬧鐘響再開始吵」、「睡前多陪牠玩消耗能量」、「練習戴耳塞睡覺，人類改變習慣會比貓快」、「讓牠多吃點宵夜，然後準備藏食玩具讓牠忙，這樣能讓我多睡一點」。

對此專家提供幾個解決「貓鬧鐘」的方法：

1.如果貓一直叫不是因為身心出狀況，可試著把牠的作息調整成跟主人一樣，若凌晨就開始吵個不停，絕對不要回應牠，讓牠以為只要吵鬧就能達成目的。 2.增加貓咪白天的活動量，睡前花15～30分鐘陪牠玩。另外增加玩具的多樣性讓牠保有新鮮感，或是在晚上擺放「夜間限定」的玩具，避免長期同樣的玩具被玩膩。 3.有些貓太早起是因肚子餓，可以稍微延後晚餐的時間，建議定時、定量、定點餵食，讓貓習慣在固定時間才有東西吃。 4.在家打造垂直空間，像攀爬架、貓跳台等設施，讓貓除了玩玩具也有別的事可做；也可特別把設施放在窗邊，讓貓觀賞戶外的動態風景。 5.為貓佈置一個舒適的窩，讓牠習慣長時間待在那兒，避免養成動不動就上人類床舖的習慣。

⭐️「寵物健康我守護」徵文邀稿中 賺獎金6000幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情）

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！