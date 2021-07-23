牽腳踏車遇「神秘巨鳥」 網友揭真面目強調：千萬別嚇到牠

停在路邊的機車或腳踏車，難免會成為「不速之客」的休息地，近日就有民眾要牽停在路邊的腳踏車時，發現自己的腳踏車被一隻「神秘大鳥」霸占，讓她不知如何是好，於是拍下大鳥身影並上網求救，貼文一出引起大批網友驚呼，強調「千萬別驚動到牠」，否則腳踏車就完蛋了。

網友在臉書社團「路上觀察學院」發文詢問「大哥你是誰？為什麼要停在我的腳踏車上啦！」從照片中可見，一隻米黃色的大鳥悠閒地站在她的腳踏車把手，完全不理會她，讓她不知如何好，又不敢驚動對方，只好站在一旁發文求助，一邊等這隻不速之客自行離去。

貼文出現後，馬上有內行人指出這隻「神秘大鳥」是「黑冠麻鷺」，但不少人都稱牠是「大笨鳥」，並分享關於牠的各種趣事，「半夜很吵的鳥」、「牠大便都用噴的超猛」、「大笨鳥招式是扭脖子、棒賽跟抓蚯蚓」、「之前看過在公園這種鳥直接獵活的大蟑螂吃」。

不少也網友分享自己與大笨鳥交手的經驗，「牠能多笨呢？按了喇叭也不讓開的路障」、「大笨鳥超可愛，不要嚇到牠，不然牠會當場挫賽」、「你追牠的話，牠會伸頭往前衝跑給你追，但是他不會飛，很笨很可愛」、「我會好聲好氣請牠離開」、「小孩說，在學校騷擾大笨鳥，學測上不了，必定要指考」。