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寵物知識+／怎樣能和傲驕貓咪當朋友？獸醫教你得寵5個撇步

聯合新聞網 / 興旺動物醫院
如何和新貓建立良好關係？圖取自興旺動物醫院臉書
如何和新貓建立良好關係？圖取自興旺動物醫院臉書

如何和新貓建立良好關係？獸醫教你第一次見面就得寵的小撇步！獻給所有想被貓咪喜歡上的人。

1.維持社交距離、先觀察貓咪肢體語言

‧每隻貓咪剛開始需要的社交安全距離都不同，和本身個性、過往經驗、成長環境有關喔。

‧當貓咪出現飛機耳、耳朵豎立高舉、瞳孔放大、身體低伏/蜷縮或是發抖時，別急著靠近，此時往後退幾步，需要先讓貓咪知道我們不具威脅性。

‧若貓咪覺得緊張，可嘗試以蹲姿、側身面對貓咪，並且避免持續的目光直視。

2.尊重貓咪意願

‧讓他們來決定何時要互動。

‧不強迫互動。

3.如何和貓咪說話

‧貓咪通常對於高音頻、低音量的呼喚，能給出較佳的回應。

‧太大的聲響可能會嚇到貓咪，並且留下負面的經驗，一旦被討厭，未來可能需要花更多時間來修補關係。

4.如何和貓咪互動

‧若貓咪表現出有興趣互動的反應時，可以先緩慢伸出手指，讓貓咪聞聞手上的氣味。

‧可以使用玩具或逗貓棒，吸引貓咪注意，看看是否願意互動。

‧若貓咪主動靠近，可以先用手指輕輕撫摸臉頰、下巴或其他部位，並觀察貓咪是否享受這樣的肢體接觸。

‧貓咪通常喜歡時間短、間歇性的接觸。

5.觀察貓咪是否有好心情

‧貓咪也有心情不好的時候，互動需要挑選在心情好的時候進行喔。

‧暸解貓咪的肢體語言相當重要，有可能互動過程中上一秒開心、下一秒就變臉，這表示你沒看懂貓咪喊停的訊息喔！

▲貓咪享受的訊號：發出呼嚕聲、眼睛半瞇、以臉或身體磨蹭、踏踏。

▲貓咪警戒的訊號：耳朵向後、瞳孔放大、炸毛、甩尾、推開手或試圖走開、皺鼻上唇微掀、鬍鬚向前張開。

本文經授權轉載自興旺動物醫院臉書，原文出處：如何和新貓建立良好關係

貓咪 獸醫 寵物

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