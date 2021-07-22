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百磅罕見銀紅色巨魚沖上海岸 學者：非好事

聯合新聞網 / 撰文：李納德
美國俄勒岡州水族館「Seaside Aquarium」發現1條重達百磅的月魚。（「Seaside Aquarium」fb圖片）
美國俄勒岡州水族館「Seaside Aquarium」發現1條重達百磅的月魚。（「Seaside Aquarium」fb圖片）

深海魚多數長得醜，但這條深海魚的顏色卻異常鮮艷。近日美國奧勒岡州北部海岸有1條長相和「翻車魚」相若的巨魚沖上岸，名為Opah（又稱「moonfish」月魚），銀紅色的魚身非常漂亮，可惜發現時已經死亡。當地水族館將牠的照片上傳facebook，引起網友關注，外媒指月魚是目前唯一已知的「溫血魚」，長居深海非常罕有，學界對牠的掌握不多。然而，有學者認為在該海岸發現牠並非好事，因為這可能和全球暖化、海洋生物北移有關。

事發於上周三（7月14日），1條色彩鮮艷的巨魚在俄勒岡州西北部海濱市（Seaside ）被沖上岸，當地水族館「Seaside Aquarium」表示，這條巨魚有3.5呎長、重100磅，魚身呈紅色及銀色，水族館總經理Keith Chandler形容事件罕見，這條月魚體態非常好，「我們通常不會在岸邊看到牠」，令當地人很感興趣，部份館員也是首次見到月魚。

Chandler推斷月魚沖上海灘逾1小時才被人發現，遺憾牠當時已死亡，館方會先將牠冷藏作展示，讓民眾前往觀賞，之後會與附近的哥倫比亞海事博物館及當地教學團體合作解剖。目前還未知這條月魚的死因，但魚身狀況良好，相信死亡時離岸很近。

美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）的漁業生物學家Heidi Dewar認為這種擱淺不尋常，亦不希望俄勒岡會出現這麼大的月魚，因為這可能和全球暖化有關，隨海洋溫度升高，一些海洋生物正在北移。雖然情況罕見，但這不是首次有月魚被沖上俄勒岡州北部海岸，2009年，距離哥倫比亞海口59公里位置也曾發現過1條月魚。

據NOAA資料，月魚棲息於熱帶及溫帶深海水域，能在水深150至1300呎水域移動，最長可達6呎，由於發現的數量不多，對其生態研究很少。月魚身體圓而扁，呈銀灰色，靠近腹部位置由銀色漸變成玫瑰紅，有白點作點綴、魚鰭和嘴呈紅色，眼睛周圍是金色。特別的是，月魚看起來笨重，但游泳速度其實很快，可長距離游泳，一般深海魚靠埋伏來獵食，但月魚非常敏捷，可靠速度捕食，以蝦和魷魚為主食。

2015年，NOAA的西南漁業科學中心研究人員發現，月魚是溫血魚（warm-blooded），能透過自己體內血液循環加熱血液，也是唯一已知的溫血魚，文章刊登至《科學》期刊。月魚可運用胸部肌肉力量拍打魚鰭產生熱力，配合體內脂肪及鰓血管的特殊構造，溫暖血液經血管輸送到鰓，重新加熱月魚在海底呼吸而冷掉的血液，可減少熱力流失，像哺乳類一樣保持身體溫暖。不過，由於資料稀少，學界對牠的生態理解仍有很多不足。

目前捕獲的月魚多數是漁業延繩釣魚時捕到，年齡介乎於1歲至6歲，平均體重100磅，直徑3呎。漁業生物學家Owyn Snodgrass早年接受《國家地理》訪問時稱，月魚漁獲量極少，在海產市場很值錢，2012年月魚市場交易額約300萬美元（約新台幣8400萬元），但很少漁民會專門捉月魚，因牠們平日不像吞拿魚等商業魚類般成群結隊移動，專門捕捉月魚的話，漁夫賺不了多少。Snodgras續稱月魚漁獲少但值錢，除了稀有還因為牠真的很好吃，身體不同部位吃起來味道都不一樣，例如上身的肉吃起來既像鮪魚又像鮭魚，胸肌的肉吃起來又像牛肉。

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文章授權轉載自《香港01》

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