寵物知識+／貓狗全身毛茸茸怎知有沒有過胖？一張表立刻評分

現代寵物大多養在室內又缺乏運動，營養過剩之下容易有過胖的問題。很多飼主覺得牠們圓滾滾的很可愛，常會忽略肥胖對寵物帶來的害處，例如引發心血管或關節疾病。但貓狗全身毛茸茸，該如何判斷是否過胖？

世界小動物獸醫協會（WSAVA）提供了一套針對貓狗的體態評分表，一共分為9級，從低於理想體態的1～3級到高於理想體態的7～9級。

狗狗體態評分表。聯合新聞網製圖

※低於理想體態

第1級：在適當距離下可明顯見到肋骨、腰椎骨、骨盆骨和所有骨盆突出部分，看不到體脂肪，明顯肌肉流失。

第2級：目視易見肋骨、腰椎骨、骨盆骨，觸診不到脂肪，可能見到其他骨頭突出的部分，極少量肌肉流失。

第3級：可輕易觸診或看到肋骨，觸診不到脂肪，可見腰椎骨的頂部，骨盆骨突出，明顯腰身和腹部凹陷。

※理想體態

第4級：可輕易觸診到肋骨，肋骨上有極少脂肪包覆，由上方俯視可見腰身，腹部凹陷明顯。

第5級：觸診肋骨沒有過多脂肪，由上方俯視可在肋骨後方看到腰身，由側面可看到腹部凹陷。

※高於理想體態

第6級：觸診肋骨可感覺到稍微多的脂肪覆蓋，由上方俯視可見腰身但不明顯，腹部凹陷明顯。

第7級：肋骨不易被觸摸到，有大量脂肪覆蓋，腰椎和尾根部位有脂肪堆積，腰身幾乎不可見或消失，可見腹部凹陷。

第8級：觸診不到肋骨，有非常厚的脂肪包覆，可能要施與較大壓力才能觸診到肋骨。腰椎和尾根部位有多量脂肪堆積，腰身消失。無腹部凹陷，可能看到明顯腹圍膨大。

第9級：有大量脂肪堆積覆蓋胸腔、脊椎和尾根，沒有腰身和腹部凹陷消失，脂肪堆積於頸部和四肢，並可見明顯腹圍膨大。

貓咪體態評分表。聯合新聞網製圖

※低於理想體態

第1級：短毛貓在肉眼下可見肋骨突出，觸診不到脂肪，腹部嚴重凹陷，可輕易觸診到腰椎和腸骨翼。

第2級：短毛貓在肉眼下可見肋骨突出，腰椎明顯，腹部明顯凹陷，觸診不到脂肪。

第3級：可輕易觸診到由極少量脂肪覆蓋的肋骨，腰椎明顯，肋骨後方可見腰身，極少量腹部脂肪。

第4級：可觸診到極少量脂肪覆蓋的肋骨，肋骨後可見腰身，腹部稍微凹陷，沒有腹部脂肪墊。

※理想體態

第5級：比例良好，肋骨後可見腰身，可輕易觸診到由極少量脂肪覆蓋的肋骨，少量腹部脂肪墊。

※高於理想體態

第6級：可觸診到由少許脂肪覆蓋的肋骨，可見腰身和腹部脂肪墊但不明顯，腹部沒凹陷。

第7級：肋骨不易被觸診到，伴隨中等程度脂肪堆積和不明顯的腰身，腹部明顯較圓，並有中等程度的脂肪墊。

第8級：觸診不到肋骨，過多脂肪，缺乏腰身，腹部明顯較圓並可見突出的腹部脂肪墊，有脂肪堆積在腰椎部位。

第9級：觸診不到肋骨並有嚴重過多的脂肪堆積，大量脂肪堆積在腰椎部位、臉和四肢，腹圍膨大，沒有腰身，大量脂肪堆積。

如果貓狗過胖該怎麼做？

和人類一樣是控制飲食和穩定運動，避免讓牠們攝取過多碳水化合物，改以吃肉類、原形食物為主，例如鮮食、人類食品等級主食罐等。

運動也是很重要的，每天讓狗狗「固定」運動，帶出去散步、在家玩球等，不中斷、固定的運動就能對減重有所幫助。

至於貓咪很難強迫牠運動，建議在家設置貓爬架、跳台來製造適合貓咪活動的場所，另外也能多準備一些牠們感興趣、可與其互動的玩具，例如逗貓棒，在遊戲過程中讓貓咪獲得適度的運動量。

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