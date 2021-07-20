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瓶鼻海豚誤闖花蓮港 漁船放慢速度不驚擾

中央社 / 花蓮縣20日電

花蓮賞鯨業者19日發現花蓮港內出現1隻瓶鼻海豚，賞鯨業者說，鯨豚單獨誤闖很少見，有可能是健康狀態不良導致迷蹤，或因追逐食物誤闖，進出漁船放慢速度，避免驚擾。

花蓮賞鯨業13日微解封後重新營業，近日來花蓮外海很熱鬧，昨天有賞鯨船工作人員在港區內發現野生鯨豚，經確認為瓶鼻海豚，遊客直呼「太幸運」；賞鯨業者卻很憂心。

多羅滿賞鯨總經理呂世明說，瓶鼻海豚是花蓮常見5種鯨豚之一，有群聚生活的習性，求生能力、敏感度很好，靠著回聲系統定位，應該能辨認港區跟大海差別，單獨現身港內並不尋常。

呂世明說，花蓮港區船隻進出頻繁、空間又小，對瓶鼻海豚來說有安全顧慮，當下立即通報海巡及花蓮縣政府農業處，通知船隻放慢速度，避免驚擾鯨豚。

呂世明表示，瓶鼻海豚獨自游進港區很少見，花蓮港數十年首見，昨天在外海也沒有發現瓶鼻海豚群，這隻單獨誤闖的瓶鼻海豚出現原因，令人好奇；以其他縣市案例，大多是因鯨豚生病導致迷蹤，但也可能是追逐食物誤闖。

呂世明說，今天上午港區內已經不見瓶鼻海豚蹤影，希望大家一起集氣，讓瓶鼻海豚平安回到外海。

烟花颱風逼近，中央氣象局指出，最快明天發布海上警報。呂世明說，外海風浪逐漸增加，花蓮部分漁船將陸續返港避颱，賞鯨船今天起全面停航，預估颱風影響將持續至28日。

海豚 賞鯨 鯨豚

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