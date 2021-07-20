寵物知識+／毛孩對什麼食物過敏？獸醫：驗血完全不準！診斷法只有一個

您家寶貝是不是食物過敏呢？不好意思喔，診斷方法只有一個：為期八週的嚴格的食物排除試驗，這麼土法煉鋼的方法，因為動物的食物過敏原檢測是完全不準確的喔。

犬貓搔癢的問題，是不是常常困擾著毛小孩的把拔馬麻？你知道為什麼做出異位性皮膚炎vs食物過敏的診斷，有這麼困難嗎？因為需要花很多的時間搜集足夠的資訊、排除外寄生蟲的可能性、合併過去治療反應、惡化因子等等，綜合評估，才有可能找出來兇手是誰。

我們來看看2016年發表關於異位性皮膚炎的診斷準則，要做出診斷之前，要先排除掉其他造成搔癢問題的可能性。

第一步驟：考慮跳蚤過敏的可能性。

第二步驟：考慮其他外寄生蟲感染的可能性。

第三步驟：考慮細菌性膿皮症，酵母菌過度增生的可能性。

第四步驟：考慮皮膚型食物不良反應（食物過敏）所扮演的角色。

有沒有愈來愈聽不懂的感覺？文章中的圖八如下，顯示異位性皮膚炎、食物過敏所影響的皮膚病灶區域，一模模一樣樣，全世界沒有哪個獸醫皮膚專科醫師可以不做食物排除試驗就告訴你，你家的貓貓狗狗到底是異位性皮膚炎還是食物過敏。靠的就是食物排除試驗。

有沒有能力確定或是排除食物過敏的可能性，是最花時間最困難的一點，因為實際執行面是在居家環境中，相當考驗把拔馬麻的功力。接下來我們來談談食物排除試驗到底怎麼做。

食物過敏之食物排除試驗(Elimination trial in cutaneous adverse food reaction)

讓我們來看看現在的證據怎麼樣，目前有的證據有哪些，支持什麼樣的說法呢？關於食物過敏的過敏原檢測，如果你家裡有這樣的一份報告，請大家把食物過敏原的這份結果，撕掉丟掉燒掉整個塗黑，怎麼做都可以，就是不要相信這個食物過敏的檢測結果。

目前的研究顯示，犬貓的食物IgE檢測是完全不準的，『完～全～不～準～』，所有的文獻都顯示不準，所以請千萬不要再抽血檢測食物過敏原了，拜託拜託～～

Elimination trial食物排除試驗要怎麼做呢？原則上，建議使用1. 水解蛋白/超級水解蛋白飼料（Hill's ultra z/d, Royal Canin AN18, DR21），2. 全新蛋白質來源來做測試，為期八週以上時間。在做食物排除試驗的這段時間，只能吃允許的食物/飼料和水，其他所有東西都不能吃喔！

全新蛋白質的定義，是指你家貓貓、狗狗這一輩子都沒有吃過的蛋白質來源，對他而言才會是全新蛋白質，所以考驗家長的是，你是否對毛小孩曾經吃過的東西都清楚掌握呢？曾經吃過的東西都有可能是造成食物過敏的元兇啊～

所以要想清楚家裡是否有嬰兒/小朋友會掉東西到地上被狗/貓吃掉，是否有老人家每天便當一人一半跟狗狗/貓貓分享，或是狗狗/貓貓自己會找垃圾桶的食物殘渣，或是走出大門逛街，去便利超商或是便當店等東西吃……。嚴格的飲食控管八週以上的時間，看貓貓狗狗是否有改善的跡象。

若是食物排除試驗有讓動物的搔癢改善，此為食物過敏的證據之一，接下去建議1. 改回原本的食物/飼料，看看搔癢是否在一兩天之內（或是更短/更長的時間）內出現，這樣就可以確定診斷食物過敏。2. 在食物排除試驗的飲食上，一次加上一種食材，慢慢觀察貓/狗是對什麼食材過敏，完全要靠主人的功力才能診斷出對什麼食物品項有食物過敏的問題！

下面兩張圖是七歲男生馬爾濟斯何寶貝，主人回診時帶來的記錄，侯醫師超級無敵大大誇獎主人，在食物排除試驗的這段期間做得相當相當好，不只是全家大小連爸爸媽媽都一起溝通好嚴格遵守飲食規定，連寶貝最愛吃的橘子真的都忍住沒有給他吃！何寶貝幾次眼睜睜看著主人吃橘子，沒有他的份，在主人吃完後，何寶貝就大大的歎一口氣… 默默的離開～

本文經授權轉載自侯佳君獸醫師部落格，原文出處：犬貓食物過敏之食物排除試驗