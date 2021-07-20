年薪近100萬最夢幻職業 「狗總管」負責陪玩寵愛狗兒

英國線上寵物禮品店Yappy.com 13日開出一個不少愛狗人會為之瘋狂的夢幻職缺—「狗總管」，負責寵愛並陪辦公室狗兒玩耍，每天朝九晚五年薪24000英鎊（約合新台幣93萬元）。

Yappy.com解釋狗總管須確保狗兒隨時都感到「快樂、被取悅、舒適且安全」，並和狗一起進行新產品的市場研究，還要使用玩具、零食、遊戲讓狗兒身心放鬆。

此外，理想的狗總管必須很愛狗，且有照顧狗的經驗，「能理解他們的需求，提供『專家級』搔肚子技能」。

Yappy.com徵人啟示指出：「如果你夢想整天擁抱、撫摸狗、和牠們玩耍，還能從中獲取報酬，狗總管可能就是你一直在尋覓的理想工作。這是一項艱鉅的工作，但必須有人去做。」

Yappy.com表示，符合資格的狗總管「還得負責陪伴狗兒拍攝照片，確保牠們做好準備並保持最佳狀態。」