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看小貝比好入神…黑柴下秒重心不穩糗了 網友笑：結局意想不到
不光是人，就連家中飼養的動物，都常常對小嬰兒感到十分好奇。日本最近有位網友，就分享了自家柴犬凝視幼子的圖片，然而意想不到的後續展開，讓許多網友笑破肚皮。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「kuromame_ohagi」最近分享照片，表示有次他家的小嬰兒在睡覺，飼養的黑柴柴十分好奇，就站上小凳子墊高，好讓自己看得到小貝比的模樣。
なかなか見事な4コマでした😂— おはぎ (@kuromame_ohagi) June 19, 2021
お兄ワンは妹が気になって仕方ないようで、少しでも声が聞こえると呼んできます🐶
兄ワン業張り切ってます。 pic.twitter.com/Y91P7A7o5b
然而不曉得是不是看得太入神，伸長了腳的柴柴，突然一個重心不穩就摔了一跤，跌倒趴在板凳上面。過程全被飼主拍了下來，並且笑稱這根本就是四格漫畫般的情節。
網友們紛紛表示「第三、四格感受到了柴柴的決心」、「看到第四格笑死」、「照顧孩子很危險滴」、「我肚子好痛」、「狗狗沒事吧」、「小貝比太可愛了沒辦法」、「真是隻溫柔的狗狗」、「結局意想不到」、「這柴柴太可愛了吧」、「這就是不求回報的愛啊」、「不知不覺看了好幾次」。
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