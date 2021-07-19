校犬特訓有成 新北鼻頭國小AKI青春期更聽話

瑞芳區鼻頭國小在109年11月領養二代校犬AKI，因為狗狗個性活潑，拿捏不好與小孩互動的分寸，校方特別趁著狗狗一歲以前，是訓練的黃金年齡，自費將AKI送往三峽區的動物學校訓練，經歷半年的學習過程，不僅狗狗體格變大了，個性也更聽話、顧家，雖然青春期的磨合仍少不了，但校方也希望讓狗狗AKI能成為學校生命教育及陪伴師生的可愛吉祥物。

鼻頭國小校長陳玉芳表示，校犬對於鼻頭國小而言，除了是保護校園的「小警衛」，更重要的是狗狗與師生之間的學習互動，平常學生在校會花時間陪狗狗玩、為牠洗澡，若有適合的教學活動，狗狗也會與師生一同共學，鼻頭國小已逝的第一代校犬莉莉，一旦有特色課程的導覽解說，都會跟著一同上課，可以穩定師生情緒、幫助學習果效。

鼻頭國小學輔主任藍力軒表示，AKI是出生半年即被棄養的流浪犬，校方當初領養時狗狗年紀小，有時與幼兒園孩子玩太開心，就有點不受控，在學校老師難以管教時，感謝動物學校的專業訓練，讓AKI在半年時間學會攀爬跳躍、忍耐等待、咬物送物等特技，不過青春期的牠偶爾還是有自己的小脾氣，諸如下雨天不敢到戶外如廁，也害怕滑輪椅、陌生人，現在的牠面對老師更聽話，也期望未來能跟第一代校犬莉莉一樣，與小朋友們一起進行各種特色教學。