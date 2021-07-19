快訊

直播／第三輪疫苗登記到中午 下波開放名單陳時中說明

疫情警戒降級有望？陳時中：已接近降為二級的標準

寵物知識+／炎炎夏日喝白開水就好！有3種水別餵給毛小孩

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗夏天要多補充水分，以免中暑。本報資料照
狗狗夏天要多補充水分，以免中暑。本報資料照

炎熱的夏天「補充水分」是相當重要的事，不只是人類，寵物也需要多喝水，如果流失過多未補充很可能脫水致死。但並非什麼水都適合。要給毛小孩喝什麼樣的水？每天又必須補充多少才足夠？

不宜給寵物喝的3種水

1.礦泉水

很多人習慣喝桶裝或瓶裝的礦泉水，也會順手倒給狗狗喝，但礦泉水對寵物並不好。因為礦泉水中含有較高的金屬離子，寵物長期飲用容易形成尿結石。

2.自來水

自來水本身含細菌和不乾淨的物質，又流經長長的管道，老舊管線易污染水質，不利健康。

3.純淨水

有些人偏好喝純淨水，徹底過濾後濾掉礦物質和微量元素，但無論是人或寵物，身體都還是需要適量礦物質，因此純水也不是太好的選擇。

綜所上述，「白開水」是寵物最好的補水來源，經過淨水廠處理後的自來水再煮沸，是人類和毛小孩最安全健康的飲用水。

不宜給寵物喝的三種水。聯合新聞網製表
不宜給寵物喝的三種水。聯合新聞網製表

貓狗一天要喝多少水？

這是根據寵物的體型判斷，幼犬每公斤體重約需150ml的飲水量，而成犬每公斤體重要100ml的水，這是最低飲水量，如果是炎熱的季節或有運動，則要增加補充水分。如果發現狗狗的尿液變得非常黃、氣味很騷、眼皮下陷、牙齦乾澀等，那很可能就是需要補水了。

至於貓咪基於天性，本身並不愛喝水，但貓每公斤仍需60ml的水，缺水容易導致腎臟病或泌尿道疾病，如果想要增加貓的飲水量，可利用餵溼食、食物掺水、保持水質乾淨、設置流動飲水器等，增加貓想喝水的欲望。

寵物 毛小孩 水質 幼犬

延伸閱讀

貓狗咳嗽是什麼原因？獸醫解析何時才需要就醫

毛小孩不乖愛搗蛋？小心可能罹「分離焦慮症」

別以為離開10分鐘沒事！夏日寵物5大致命空間

為什麼人喜歡「吸貓」？讓貓貓給你吸的訣竅大公開

相關新聞

如何讓孩子與寵物安全互動？看動物行為治療師怎麼做

孩子與寵物互相陪伴成長本該是件幸福的事，但幼兒的認知能力未發展成熟，就怕會不小心激怒寵物受傷。孩子出生後如何引導他與寵物互動才安全？

影／太平洋首度直擊 海底機器人捕捉到罕見「玻璃章魚」身影

海洋生物學家日前進行34天遠征時，在離澳洲5100公里的太平洋深水海域以水底機器人捕捉到罕見的「玻璃章魚」 身影。

雪橇犬與落難小鹿出雙入對 5個親暱行為證牠們早已相戀

美國音樂家 「Pat Pollifrone 」在社交媒體分享，在他家庭院發現有隻生病小鹿，起初以為牠只是和鹿媽媽走散，將牠帶回樹林便離開。不料隔天小鹿竟躺在車道上，他便急忙將小鹿帶去獸醫院檢查，隨後抱回家悉心照料，牠因而跟狗狗 「Zoey」開始一段奇妙的關係。

寵物知識+／炎炎夏日喝白開水就好！有3種水別餵給毛小孩

炎熱的夏天「補充水分」是相當重要的事，不只是人類，寵物也需要多喝水，如果流失過多未補充很可能脫水致死。但並非什麼水都適合。要給毛小孩喝什麼樣的水？每天又必須補充多少才足夠？

寵物知識+／毛小孩不乖愛搗蛋？小心可能罹「分離焦慮症」

相信大家應該多少都有聽過分離焦慮，但到底有多少人認認真真的知道這個行為問題對寵物的傷害有多大？分離焦慮症的毛小孩可能會出現這些問題…

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。