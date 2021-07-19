寵物知識+／炎炎夏日喝白開水就好！有3種水別餵給毛小孩

炎熱的夏天「補充水分」是相當重要的事，不只是人類，寵物也需要多喝水，如果流失過多未補充很可能脫水致死。但並非什麼水都適合。要給毛小孩喝什麼樣的水？每天又必須補充多少才足夠？

不宜給寵物喝的3種水

1.礦泉水

很多人習慣喝桶裝或瓶裝的礦泉水，也會順手倒給狗狗喝，但礦泉水對寵物並不好。因為礦泉水中含有較高的金屬離子，寵物長期飲用容易形成尿結石。

2.自來水

自來水本身含細菌和不乾淨的物質，又流經長長的管道，老舊管線易污染水質，不利健康。

3.純淨水

有些人偏好喝純淨水，徹底過濾後濾掉礦物質和微量元素，但無論是人或寵物，身體都還是需要適量礦物質，因此純水也不是太好的選擇。

綜所上述，「白開水」是寵物最好的補水來源，經過淨水廠處理後的自來水再煮沸，是人類和毛小孩最安全健康的飲用水。

不宜給寵物喝的三種水。聯合新聞網製表

貓狗一天要喝多少水？

這是根據寵物的體型判斷，幼犬每公斤體重約需150ml的飲水量，而成犬每公斤體重要100ml的水，這是最低飲水量，如果是炎熱的季節或有運動，則要增加補充水分。如果發現狗狗的尿液變得非常黃、氣味很騷、眼皮下陷、牙齦乾澀等，那很可能就是需要補水了。

至於貓咪基於天性，本身並不愛喝水，但貓每公斤仍需60ml的水，缺水容易導致腎臟病或泌尿道疾病，如果想要增加貓的飲水量，可利用餵溼食、食物掺水、保持水質乾淨、設置流動飲水器等，增加貓想喝水的欲望。