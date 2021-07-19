快訊

泰國學運周年軍警鎮壓：疫情失控下的保命疫苗抗爭？

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

影／太平洋首度直擊 海底機器人捕捉到罕見「玻璃章魚」身影

聯合新聞網 / 綜合報導
海底機器人捕捉到罕見的「玻璃章魚」身影。圖／取自facebook@SchmidtOcean
海底機器人捕捉到罕見的「玻璃章魚」身影。圖／取自facebook@SchmidtOcean

海洋生物學家日前進行34天遠征時，在離澳洲5100公里的太平洋深水海域以水底機器人捕捉到罕見的「玻璃章魚」 （學名：Vitreledonella richardi）身影。

玻璃章魚是世上最神秘生物之一，牠們除了眼睛、視神經及消化器官，其餘部位皆為透明。過去海洋生物學家僅能從玻璃章魚的捕食者腸道裡研究牠們，這次卻難得與牠們2度相遇。

人們1918年首度發現玻璃章魚，但只知道牠們生活在熱帶和亞熱帶地區海平面下200-1000公尺處的暮光區（Twilight Zone），以及1000-3000公尺處的午夜區（midnight zone，也稱半深海帶）

此次玻璃章魚由施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）的研究船Falkor號發現。該研究所為Google前首席執行官艾立克‧史密特（Eric Schmidt）及妻子溫蒂·史密特（Wendy Schmidt）共同創立的非營利基金會。波士頓大學和伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的科學家也參與此次探險。

海洋生物學家在7月8日結束的探險期間，在9座從未發掘過的海底山脈目擊可能為新發現的海洋動物，他們還完成超過30000平方公里的高解析度海床地圖。

水底機器人SuBastian此次共21次潛入海裡，拍攝超過182小時。除了捕捉玻璃章魚畫面，還有另外5個海底山脈、世界上現存最大的魚鯨鯊（whale shark）和一隻長腿蟹從另一隻長腿蟹那裡偷魚的影像。

澳洲 自然生態

延伸閱讀

發現海底神祕生物？大嘴獠牙魚怪擱淺海邊 網友揭開神秘身分

海灘驚見藍色類外星生物 「海裡最美的殺手」身分曝光

網紅舔海灘撿到的黏稠生物 網稱命大：一定沒看過全球十大危險動物！

潛水挖到寶！美國男發現冰河時期長毛象骨頭、劍齒虎牙齒、絕跡鯊魚化石

相關新聞

如何讓孩子與寵物安全互動？看動物行為治療師怎麼做

孩子與寵物互相陪伴成長本該是件幸福的事，但幼兒的認知能力未發展成熟，就怕會不小心激怒寵物受傷。孩子出生後如何引導他與寵物互動才安全？

影／太平洋首度直擊 海底機器人捕捉到罕見「玻璃章魚」身影

海洋生物學家日前進行34天遠征時，在離澳洲5100公里的太平洋深水海域以水底機器人捕捉到罕見的「玻璃章魚」 身影。

雪橇犬與落難小鹿出雙入對 5個親暱行為證牠們早已相戀

美國音樂家 「Pat Pollifrone 」在社交媒體分享，在他家庭院發現有隻生病小鹿，起初以為牠只是和鹿媽媽走散，將牠帶回樹林便離開。不料隔天小鹿竟躺在車道上，他便急忙將小鹿帶去獸醫院檢查，隨後抱回家悉心照料，牠因而跟狗狗 「Zoey」開始一段奇妙的關係。

寵物知識+／毛小孩不乖愛搗蛋？小心可能罹「分離焦慮症」

相信大家應該多少都有聽過分離焦慮，但到底有多少人認認真真的知道這個行為問題對寵物的傷害有多大？分離焦慮症的毛小孩可能會出現這些問題…

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

媽媽確診離世託夢「貓咪在這」 女兒尋回23歲貓界人瑞

新北市1名婦人確診後入院，最愛的23歲長壽貓咪「咪咪」經由動保處安排安置在寵物旅館；婦人過世後為此特地託夢給女兒，女兒才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。