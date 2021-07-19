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寵物知識+／毛小孩不乖愛搗蛋？小心可能罹「分離焦慮症」

聯合新聞網 / 大敦寵物醫院
狗狗愛搗蛋不見得是因為純粹頑皮，有可能罹患心理疾病。本報資料照
狗狗愛搗蛋不見得是因為純粹頑皮，有可能罹患心理疾病。本報資料照

分離焦慮症？是分離還是焦慮？

相信大家應該多少都有聽過分離焦慮，但到底有多少人認認真真的知道這個行為問題對寵物的傷害有多大？

分離焦慮症的毛小孩可能會出現這些問題：

‧破壞傢具

‧哭叫

‧亂大小便

‧喘、流口水

‧不斷的踱步

‧發抖

很多症狀看起來更像是寵物不乖在搗蛋，其中有些干擾了主人而造成困擾，使得主人想要改善或是治療；但有些沒有干擾主人的生活，而被忽略掉了，但我們常常忽略導致寶貝們造成這些問題背後真正的原因是因為「焦慮」。

分離焦慮症的重點在於焦慮，也就是說他們是非常焦慮不安的，是很痛苦的一種疾病，所以不得不重視。

除了上述的症狀以外、還有幾個症狀卻很容易被忽略，包含：

‧嘔吐

‧完全無活力

‧靜止不動

其中嘔吐往往被認定為醫療問題，而完全無活力、以及靜止不動卻往往被解讀為「很乖」，卻不知道心愛的寶貝生活在焦慮的痛苦之中。

分離焦慮症並不像一般的醫療問題，，而是行為問題，更像是心理疾病，沒辦法依照症狀就輕易下診斷是分離焦慮就給抗焦慮藥物。

造成分離焦慮症的原因有很多種：

‧基因

‧後天社會化階段的錯誤導致

‧早期離乳

‧社會化問題導致

‧創傷性的問題引起

同時有分離焦慮的寵物中，88%都有噪音敏感問題。

所有的行為問題都需要經過詳細的問卷了解病因過程以及行為門診，才能找出行為問題的根本核心源自於哪裡。再依據問題找出最合適的治療方法以及藥物，絕對不是什麼病就用什麼藥那麼簡單的事。

因為針對行為問題所使用的藥物需長期使用，讓藥物在身體裏的濃度須到達一定標準，若輕易更換藥物會造成寵物的不適。因為他們不會說話，所以行為門診更需要慎重選擇及處理。

面對自己的寵物在懷疑有分離焦慮的時候。首先就是將他們一天的生活透過監視器記錄下來，接下來就是慎選醫師，尋找專業的醫師診斷及治療，才能真正的解決這類問題！

要記得，分離焦慮的確是因為分離而引起，但是分離後引起的焦慮及痛苦，以及同時存在的其他行為問題，才是重點！

本文經授權轉載自大敦動物醫院，原文出處：分離焦慮症？是分離還是焦慮？

寵物 毛小孩

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