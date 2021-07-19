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雪橇犬與落難小鹿出雙入對 5個親暱行為證牠們早已相戀

香港01 / 陳惠娜
美國音樂家 「Pat Pollifrone 」在他家庭院發現有隻生病小鹿，帶回家悉心照料，因而跟家裡的狗狗 「Zoey」開始一段奇妙的關係。圖擷自「patpollifronemusic」IG帳號
美國音樂家 「Pat Pollifrone 」在他家庭院發現有隻生病小鹿，帶回家悉心照料，因而跟家裡的狗狗 「Zoey」開始一段奇妙的關係。圖擷自「patpollifronemusic」IG帳號

跨越物種的愛情，你可否有見過？

美國音樂家 「Pat Pollifrone 」在社交媒體分享，在他家庭院發現有隻生病小鹿，起初以為牠只是和鹿媽媽走散，將牠帶回樹林便離開。不料隔天小鹿竟躺在車道上，他便急忙將小鹿帶去獸醫院檢查，隨後抱回家悉心照料，牠因而跟狗狗 「Zoey」開始一段奇妙的關係。

美國田納西州的樂團 「Miller Holler 」的主唱 「Pat Pollifrone」 經常在網絡上分享與家人和狗狗的生活，早前（6月24日）他在網路平台自述發現小鹿的經歷，並將小鹿帶去獸醫院檢查，發現牠的身體不但有蜱蟲問題，眼睛也有感染情況，所幸經治療後並無大礙。

Pat將牠取名為「Bambi」，在他幾天的照顧下，Bambi漸漸變得有活力，身體狀況也好轉許多。其實不單只有Pat在照顧Bambi，還有他家中的狗狗 「Zoey」，自從牠遇見小鹿開始一舉一動都令主人出乎意料，覺得暖心又感人！他開心寫道：「無法用語言來形容牠們有多可愛」。

為了讓 「班比 」能在更適合牠的環境下長大，派特聯繫了當地幾家動物救援組織，不過都皆被拒絕，經過一番努力，最後找到了一間山羊農場「Gibson Hollow Goat Ranch」，那裡有廣闊的草原、充足的食物讓班比可以健康快樂地生活。

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文章授權轉載自《香港01》

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