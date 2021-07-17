封閉2個月 雙流森林遊樂區麝香貓、黃喉貂現身覓食

疫情3級警戒，山林封閉2個月，屏東林管處轄管雙流國家森林遊樂區喜見珍稀食蟹獴、麝香貓、黃喉貂現身林間覓食。林管處辦線上「小小動物追蹤師」教大家追蹤森林動物。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒，位於屏東獅子鄉草埔村的雙流國家森林遊樂區封閉2個月，工作人員發現平常步道幾乎見不到的珍貴稀有保育類動物，如食蟹獴、麝香貓、黃喉貂現身覓食，此外還有藍腹鷴、山羌也能輕易見到。

林管處表示，這些生物都是森林裡的原住民，但實際走進步道，卻常常見不到動物們，因為動物的感官相當敏銳，能在遠處就聽見或聞到人的聲音或氣味，馬上警覺繞道離開。

雙流自然教育中心7月20、22日的線上課程舉辦「小小動物追蹤師」，教大家學習動物追蹤技巧，透過遊樂區內動物們的的糞便、腳印及踩過的草地痕跡等辨視，就能推測曾有哪些動物路過。

教育中心指出，同時也跟學員們介紹在地原住民代代相傳的動物追尋法則，進而訓練學員們成為小小動物追蹤師，期望疫情過後能再到雙流大展身手，找到藏身這些森林裡的小精靈們。為提高互動學習品質，小小動物追蹤師的課程每場次限額20組家庭，有興趣民眾上網報名。