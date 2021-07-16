寵物知識+／當你家的毛小孩罹癌，除了哭第一步要做什麼？

在門診的時候，我最常做的工作是和罹癌的寶貝的家長討論寶貝癌症的狀況。除了告知疾病即將面臨狀況、治療的方式…等，很多時候我們必須扮演引導家長們了解、接受、並正面的和自己的寶貝一起面對癌症本身。

這本身不是一件容易的事情，通常大部分的狀態，大家已經被悲傷的情緒佔滿整個思緒。當情緒受到衝擊時，我們的大腦傾向於縮小和專注在引起困擾的點，接下來我們並不會在意其他的事，只記得什麼引起我們心煩。這樣狀態的家長們通常只記得先入為主想法，做出本能的反射作用：

◾我的寶貝為什麼會有腫瘤？（這是一個可以花很多時間好好討論的問題，但是不會解決眼前寶貝的狀況…你應該要把心思花在如何解決問題上）。

◾我不要給他化療！別人都說化療很痛苦……（說化療很恐怖的，是人的經驗還是動物的經驗呢？人和動物有很多不一樣你知道嗎？而且說化療很恐怖的人是真的自己動物有做過治療嗎？…好像扯遠了）

◾一定是____害他得腫瘤的！？一定是＿＿＿拖累他讓他延誤治療...？（埋怨怪罪不會有任何幫助，甚至因為不正確的聯想導致日後做出更不正確的判斷！之前聽過一個案例，畜主跟我說，他的狗吃了一年的心臟藥，最後被心臟藥害死了，其實我很想跟他說，嚴重的心臟問題，心臟藥可以控制一年以上其實已經非常厲害了！…）

圖／讀者提供

講這麼多，當您家寶貝罹癌時，第一步到底要做什麼呢？

答案就是讓自己冷靜！我知道這件事情很難，所以您可以試試我的方式一步步來。

1.哭吧！發洩你的情緒，但是記得！給自己的悲傷一個期限

當面對剛接收到自己寶貝罹癌的畜主，溝通時我通常會需要適時的停頓，給予一些緩衝的空間和時間，讓畜主可以好好消化、穩定自己的情緒，思考一下腫瘤科醫師剛剛說的事情。

如果真的沒辦法在當下決定後續的治療計畫，記得給自己一個期限，因為腫瘤的治療通常是分秒必爭，你可以和你的寶貝不前進，但是別忘了腫瘤並不會等你，時間一分一秒在走…

2.不要在他面前表現負面的情緒，這樣對於他的病情並沒有幫助

很多時候我們可以發現，動物是可以接收並感受到我們的情緒，例如：當你生氣要罵人的時候您家的寶貝會夾著尾巴緩慢地靠近你，因為他知道他可能會被修理。但是當你家的寶貝面臨腫瘤的問題時，負面的情緒和言語會讓牠分不清楚，究竟是不是自己做錯事情而更加沮喪，這種無論是生理或是心理上的不開心的情緒，對癌症的病情絕對沒有幫助。

3.換個角度思考。<<每多活一天都是老天爺的恩賜，珍惜並全心愛護仍擁有他的每一刻。>>

我家的黃金獵犬馬斯因為從小就有不明原因的癲癇，這抗癲癇藥一吃也就一輩子了，從他七歲之後，我常常覺得每過一年就是賺到一年，因為黃金本來就是腫瘤的好發犬種，再加上他從小就生病，根本是藥罐子長大，很謝謝他活到快13歲才離開我們，我會知足、感恩。

4.用行動來愛他。

你要記得你的重要性是必須守護你的寶貝，守護不是只是帶他去看醫生，陪伴也不是用說的而已，你可以做很多事情讓他開心，也讓你自己冷靜下來：

◾試著和牠說話，每天3-5分鐘也好，表達感謝。

◾幫他按摩，或是簡單的身體接觸也可以，這會是最直接也是最有效的傳達你的愛讓他知道！

◾或是陪伴牠打坐冥想，告訴她也告訴你自己她這一生的事情，這會讓你和他的感情更加親密連結，也讓你的心靈做好準備。

◾適度、漸進式的提高愛寶貝的運動量，做一些原有的制式化訓練（坐下、握手等等）

當動物罹患癌症的時候可能會出行動現緩慢和沉鬱的情緒反應，簡單的運動或是遊戲的刺激能讓他們有重返生活的感覺，並提升他們的自尊心。並達到提高寶貝的血液循環和神經系統作用，讓肌肉不至於會太快退化。

最後，別忘了！給您家的寶貝一個機會，聽聽腫瘤科醫師的意見。當你能冷靜面對的時候，並且接收到來自腫瘤科醫師更多不一樣的建議時，再做的決定我想您才不會後悔。

本文經授權轉載自吳鈞鴻醫師部落格，原文出處：當你家的寶貝罹癌，第一步要做什麼？