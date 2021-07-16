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影／貓皇炫技失手…撞哈士奇不抱歉還兇回去 網笑：太不講理了吧

聯合新聞網 / 綜合報導
網友拍下自家貓皇明明自己撞到二哈，不僅沒有愧疚，還反而兇回去的影片。圖擷取自twitter
網友拍下自家貓皇明明自己撞到二哈，不僅沒有愧疚，還反而兇回去的影片。圖擷取自twitter

許多飼養貓狗的人，都會認為兩者相比，貓的個性遠比狗來得強勢，即使毛小孩通常會長得比較大隻，但經常容易被貓皇給壓過去。最近就有日本網友分享的短片，就顯示了這種狀況。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「b09a2032c」最近分享一段影片，片中的哈士奇正懶洋洋地躺在地上，另外一隻貓咪則看著門上的手把，似乎感到相當好奇。

後來，貓咪在好奇之下一躍而起，似乎想抓住把手，然而卻撲了個空。沒抓到把手的貓，就這樣摔下來，撞上沒事躺著的哈士奇。哈士奇雖然立刻跳起來，結果闖禍的貓皇反而兇回去，還作勢出手要攻擊二哈。被這麼一兇，二哈也不敢忤逆貓皇，垂頭喪氣離開本來的位置。

其他網友們看了，紛紛表示「太不講理了吧」、「貓皇常有的事」、「我就喜歡狗狗這個地方」、「覺得狗狗有點可憐」、「狗狗的表情太悲催了」、「閃貓拳的腳步好強」、「其實這正是貓皇的道歉方法」、「喜歡哈士奇那個了悟一切的樣子」、「這就是為何我討厭貓」、「雖然很過份，但這就是貓皇」。

日本 貓咪 汪星人 寵物

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