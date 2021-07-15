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她舉父母10項「厭貓症狀」 神反轉笑喊：我地位大跌

聯合新聞網 / 綜合報導
父親趁女兒不在家時，偷偷跑到女兒房間趴跪在衣櫃上與貓咪互動。（翻攝自Dcard）
父親趁女兒不在家時，偷偷跑到女兒房間趴跪在衣櫃上與貓咪互動。（翻攝自Dcard）

家中飼養寵物通常要經過爸媽同意，若被家人拒絕恐怕會上演「家庭戰爭」戲碼。一名女網友就分享自己的養貓心路歷程，並列舉10項爸媽從原本的反對嫌棄到轉變為「貓奴」呵護毛小孩的事蹟，被她笑虧「原來這就是討厭貓咪的行為」，引來不少人共鳴。

父親原本嫌棄女兒的愛貓，沒想到現在隨時隨地都想跟貓咪玩耍。（翻攝自Dcard）
父親原本嫌棄女兒的愛貓，沒想到現在隨時隨地都想跟貓咪玩耍。（翻攝自Dcard）

一名女網友在Dcard以「救命 我爸媽變得好奇怪！」為題Po文表示，父母是「狗派」，不喜歡貓咪，但自己在3年前開始養貓，並試探父母想法，沒想到被潑冷水，認為只會添麻煩。某天首次帶愛貓回家時，父親嫌棄不已，隔日母親還LINE回應貓咪一直掉毛，「覺得很困擾」，要她帶回台中飼養。不過沒想到之後事情出現了變化。

父親得知女兒不帶愛貓回來，難掩失望。（翻攝自Dcard）
父親得知女兒不帶愛貓回來，難掩失望。（翻攝自Dcard）

女子說，怕愛貓破壞家中東西，只好將牠關在房間，父母趁她不在家時進房逗貓，還特別開門讓牠放封，並向女子說，「不然怕牠們會得自閉症」。她舉出父母10種「討厭貓咪」的症狀，像是開始分享有關貓咪的影片、餵食貓咪、主動抱貓咪、與貓咪自拍並炫耀、不斷吸貓、出現奇怪逗貓姿勢、沒帶貓咪回家會失望、比較關心貓咪有無吃飯、父母角度紀錄貓咪日常、無時無刻找尋愛貓身影等，看來看去，該女子的爸媽似乎都變成超級貓奴，讓她也啼笑皆非。

女網友拍下父母抱愛貓的模樣，讓她開玩笑說，原來這是「討厭貓咪的行為」（翻攝自Dcard）
女網友拍下父母抱愛貓的模樣，讓她開玩笑說，原來這是「討厭貓咪的行為」（翻攝自Dcard）

「討厭文」引來不少網友們共鳴，表示「爸爸太可愛了吧」、「這時候才理解誰是親生的 誰是路邊撿來的」、「這算是反差萌嗎」、「貓咪也很幸運可以遇到這麼善良的你」、「我家也是，當初我媽說不要，現在寶寶貝貝的在叫，我快被肉麻死。」她事後也回應有相同遭遇的網友：「一起家庭地位上跌落底層。」

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