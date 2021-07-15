寵物知識+／為什麼人喜歡「吸貓」？讓貓貓給你吸的訣竅大公開

飼主都很喜歡吸貓，貓大部分時間就是勉強忍受，有些貓會積極反抗。到底為何飼主都這麼沉迷於吸貓呢？又要怎麼樣才能說服貓咪讓飼主吸而不生氣呢？其實是有方法的喔！

一、為何人類會這麼著迷於吸貓？

愛與隸屬的需求

在心理學的現實治療學派中提到，每個人都有愛與隸屬的需求，只是程度不一而已。最讓我們感到跟貓連結深刻的其中一種時刻，就是把臉埋在貓的身上，用五感好好享受人貓之間的愛。

雖然我在貓行為諮詢的業務中，時常告誡客戶「進度未到，不可吸貓」，但我其實心裡也了解他們的渴望。我家目前三隻貓咪裡面有一隻不願意被吸，一隻意願普通，還有一隻非常樂意被吸，我通常只騷擾那隻很樂意被我吸的貓咪，一邊吸，一邊感到我「愛與隸屬」的電池咻咻咻的充電中。

毛茸茸的觸感很舒服

很多人類對毛茸茸的小動物完全沒有抵抗之力，除了好想伸出雙手揉搓他們還有抱個滿懷之外，也讓人好想用臉完整的感受他們超柔軟的毛毛。大部分的貓咪都有很柔軟的毛，尤其是時常被梳理、健康狀況良好的貓咪，那一身美麗的披毛，柔順又有光澤，叫人怎麼忍得住不吸？

貓很好聞

大家應該都有發現，大部分的狗不洗澡會有很濃厚且不一定好聞的味道，但大部分的貓即使這輩子從來沒洗過澡，聞起來都還是香的。（備註：針對我說狗味有可能不好聞的事情，狗友表示強烈抗議「那個叫香！那個才叫香！那個叫越陳越香！！！」

貓是獨居的小獵人，他們打獵成功的其中一個要點，就是不讓體味出賣自己的埋伏地點；他們同時也是獵物，因此沒有體味也使自己被偵測到的可能性降低！貓每天花大量時間舔舐自己的毛，他們鉤狀的舌面構造是很好的梳子，而且他們的唾液中含有特殊的成分，可以協助他們去除體味。

至於為何貓有時會聞起來像某些特定的食物與甜點，我個人目前還沒看到科學上的定論。我曾經聞過我家貓身上有棉花糖、爆米花、焦糖布丁、餅乾、剛洗好曬過太陽的棉被等讓人百思不得其解的味道（一邊思考一邊不忘大力的吸）。

圖／ingimage

二、對貓來說友善的吸貓要點

貓不同意，絕不可以強迫他

貓不同意的表現方式可能是一臉厭世、發出不開心的叫聲、壓耳朵、用手推開人、甩尾巴/拍打尾巴、哈氣、肌肉緊繃、掙扎逃跑等等，如果發生，您會需要馬上停手！俗話說「留得青山在，不怕沒柴燒」在這邊我們替換成「留得好感在，不怕沒貓吸」，請大家千萬別因小失大啊！

貓一旦被強迫過，對於人類吸貓的這個活動，就會留下不好的印象，下次直接拒絕滿身疲憊想來充電的飼主的機率，就會提升，假設這時候再強迫已經相當不樂意的貓的話，那日後成功吸貓的機率，就更加下降，最後事態可以惡化到貓根本討厭你的存在，到那時候才突然驚覺事情不對，已經難以挽回人貓之間的關係。

貓不同意的情況下硬要吸貓，還可能帶給貓咪慢性壓力，而慢性壓力可說是百病之源也不為過。身為一個稱職的貓奴，為了一己的愉悅而把主子搞到身心出狀況可是不被允許的。

貓耐心用盡，就需要立刻停手

有些貓咪不是不願意被吸，只是人類吸太久了，貓覺得「到底有完沒完啊！」而生氣，這時候臉上多了兩條抓痕的飼主往往會感到大惑不解：「剛剛不是還好好的嗎？怎麼說翻臉就翻臉啊！？」

每隻貓願意被吸的程度跟時間，除了取決於先天的基因、後天的養成與環境，其實還包含了近期他的身心健康與壓力、身體是否有不舒服、當天是否已經累了、或才剛發生過其他不開心的事件。因此有可能貓咪昨天願意被你吸到天荒地老，今天卻才吸五秒就用貓手把你推開，這時候一定要尊重他喔，否則一樣會傷害到你們的感情與未來吸他的可能性。

力道與範圍請以貓的接受度來拿捏

我懂大家最想吸貓的肚子，而且是整顆頭用力埋進去好好大吸特吸，我真的懂，但很遺憾的，大部分的貓認為他們的肚子是很私人的部位，通常不只不想被吸，連被摸都不太樂意。對貓友善的吸貓，請大家改成吸貓的頭頂，相信我，也是很香，貓也會覺得你比較有禮貌。（假設你家貓咪很樂意被你吸肚子，就可繼續，沒有關係。）

至於力道，也是請大家從「整顆頭用力埋進去好好大吸特吸」退一步到「臉可以感受到毛就好」。吸的時候也是輕輕吸氣就好，別浮誇的整個發出聲音大吸特吸，大部分的貓會覺得很厭煩。

圖／ingimage

三、如何增加貓咪讓我吸的意願與容忍度？

敏感期的社會化

「敏感期」發生在貓2-7或2-8週齡，這段時間貓有接觸過正向的動物與人的互動或刺激，會奠定他這輩子對其接受度。如果是貓媽媽帶貓孩子的組合，貓媽媽不介意你跟他的孩子互動，或是要人工餵奶的孤兒小貓，你可以每天多次、短時間、低強度、以不給幼幼貓製造壓力或不開心的感受為前提，開始做一些未來你想做的互動練習。簡單來說，要吸貓就是要練，否則未來能不能吸就是看緣分了。

良好的人貓感情與互動

當你跟貓感情超級好，貓有可能會把你視為是同一社會團體（social group）的成員，甚至會幫你「理毛」。如果有達成這個狀態的話，貓有一定機率不但不介意你吸他，而且還會在你吸他時幫你舔臉（雖然貓舌舔臉有點痛）。促進人貓感情的方式：良好的飼養品質、正確的互動方式、時常提供正向事物。

貓對你的操作有足夠的安全感

如果貓知道他表示出不樂意時你會停，而不是強迫他，大部分的貓都會更能容忍不是那麼喜歡的互動。貓喜歡對自己的環境（這就包含了人類）握有控制權，我們進修課程的老師甚至形容貓是「控制狂」，這也是因為他們是更大動物的獵物，因此他們需要掌控環境才能感到安全。感到握有掌控權的貓咪，往往顯得更放鬆、自在，也更好說話。

訓練！減敏與反制約

如果你家貓很討厭被你吸，但你又很想吸他，你應該要了解減敏與反制約的訓練原理，並且循序漸進的訓練，最終是可能可以達成無壓力吸貓的喔。減敏與反制約是對動物友善的訓練手法，可以很粗略的理解為「將貓不喜歡事物拆成很小的步驟，慢慢讓他習慣，並且在每一次不喜歡的事物出現時，給予充足的獎勵」。

假設最終要跟貓咪練到給吸肚子，那就從貓咪目前可以放鬆接受的部位開始練習，逐漸擴大範圍。時間方面，一開始從貓願意接受的時間長度開始練，慢慢延長。獎勵通常是貓咪喜愛的零食，但每隻貓咪都有可能有零食以外的獎勵手段，例如我家貓咪十分喜歡梳毛，我的獎勵就可以是零食或是梳毛。

結語

以上內容雖然很長，但總結一句話就是「尊重貓咪」！貓雖然體型小小的，某種程度上可被蠻力強迫，但他們骨子裡其實還是半個野生動物，了解他們的特性，並依循這些特性跟他們相處，才會天天有貓吸喔！祝福大家吸貓順利。

本文經授權轉載自貓談社，原文出處：為什麼我這麼想吸貓？怎麼樣才能說服我家貓咪讓我好好的吸他？