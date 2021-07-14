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【動物冷知識】不只會採花蜜！為抗天敵保家園 蜜蜂集體蒐集便便

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家，好我是帽帽！

今天我們來看動物便便的冷知識！




研究發現從4公斤到4000公斤不等的哺乳類動物排便時間都在12秒左右（標準差是7秒），就算是直腸長度接近家貓10倍的大象也一樣。研究團隊並透過數據推算，就算動物體重增加100億倍，排便時間也只會降低到原有的1/10。

在野外，排洩物的氣味會吸引獵食者，如果動物排便時間過長，就會曝露身處的位置，也會增加被獵食者發現的風險。

而我們人類生活區域不像野外這麼多危險，只要有手機跟網路，上一次廁所都是半小時起跳的（喂！


有賴於強大的消化系統，大多數細菌在蒼蠅體內來不及繁殖就被排出體外，所以蒼蠅吃再多髒東西也不容易得病。


胡蜂是蜜蜂的天敵之一，不只體型比蜜蜂大，戰力更不是小小蜜蜂可以與之抗衡的，一隻胡蜂就能消滅上千隻蜜蜂，一群胡蜂則能在幾小時內輕易地消滅整個蜂巢。

而糞便對胡蜂有毒，且會干擾胡蜂的標定化學物質，讓胡蜂無法順利找到並攻陷蜜蜂蜂巢。

在門口塗大便抵禦胡蜂的行為，是不是很像我們過年貼春聯驅逐年獸呢！


參考連結：1234

蜜蜂

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