寵物知識+／別以為離開10分鐘沒事！夏日寵物5大致命空間

您是否曾看過一則新聞是關於狗狗被獨自留在車內，但車上並沒有開冷氣空調，主人以為只是進去超市短短10分鐘而已，卻導致狗狗因悶熱而中暑最終導致悲劇呢?

每年夏天總有許多類似的事件一再發生，一再地發生悲劇，因此這邊幫各位毛孩家長們整理出5大夏日致命空間，千萬別再讓毛孩獨待在這些地方了！

寵物夏日5大致命空間。圖取自全國動物醫院官網

◆悶熱、不通風的室內 ◆缺乏水源的房間 ◆炎熱的陽台或屋頂 ◆沒有冷氣的車上 ◆曝曬於沒有遮蔽物的戶外場所

現在室內、外溫度30度以上的炎熱夏天裡，上述這些場合都有可能讓毛孩因溫度過高、無法散熱而導致中暑、熱衰竭，因此若需要讓毛孩獨自在家，建議可以準備下方用品或方式來幫助毛孩度過一天沒有你但涼爽的一天。

寵物夏日必備清涼用品。圖取自全國動物醫院官網

1.開電風扇，並保持通風 2.適時地開冷氣降低室內溫度 3.給予充足的水分及冰涼的冰塊 4.若可以的話，仍建議盡量避免讓毛孩無人照看

最後，若發現毛孩可能有疑似中暑的跡象如：呼吸急促、猛流口水、暈眩倒地…等)，則請盡快帶至動物醫院進行治療。

本文經授權轉載自全國動物醫院連鎖體系官網，原文出處：別讓狗狗中暑了！夏日5大致命空間