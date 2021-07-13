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寵物知識+／貓奴不可不知的「321準則」能即時救主子一命！

聯合新聞網 / 維康動物醫院
貓咪看診示意圖。 圖片來源／ingimage
貓咪看診示意圖。 圖片來源／ingimage

什麼是321準則？

簡單說，321準則就是當我們發現貓主子身上有不明的腫塊時，所應當採取的準則。腫塊存在超過3個月、直徑超過2公分、或注射1個月內持續變大須立刻告知獸醫師

所謂注射1個月內持續變大，指的是有疫苗、晶片或是皮下注射藥物之後有注射部位的腫脹。

因為貓注射位置腫瘤(Feline Injection Site Sarcomas)或貓疫苗相關肉瘤(Vaccine-associated sarcoma)是種原因不明，但一旦發現需要很積極手術介入並配合其他治療的疾病。

貓腫瘤的手術前檢查。圖取自維康動物醫院官網
貓腫瘤的手術前檢查。圖取自維康動物醫院官網

為了達到最佳的治療機會，對於手術的方式與範圍也是有很嚴格的準則的！由於非得採取較大範圍的切除方式，從手術前詳細的影像檢查，手術方式的模擬規劃，到手術後的照顧和止痛，每個環節都很重要。

身為專業貓奴和鏟屎官，最大的心願就是主子身體健康阿。建議大家平常幫主子梳梳毛整理整理儀容時也可多注意身體變化。而我們最開心的，莫過於看到可愛的貓主子開心得吃罐罐吧~~

本文經授權轉載自維康動物醫院官網，原文出處：身為貓奴你不可不知道的321準則

手術 獸醫師 腫瘤 貓咪

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