聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／鱷魚神氣帶三鶴過馬路… 下秒驚覺「走錯路」慌忙掉頭
不同種類的野生動物，有時也會在特殊情境下而彼此互相合作。最近就有外國網友，拍到一段鱷魚和鶴的影片，逗趣的內容獲得許多網友們的讚與回應。
根據日本媒體「grape」報導，國外臉書網友「Mallery Neptune」最近分享一段在美國佛羅里達拍到的影片，畫面中有一隻鱷魚正從一旁草地緩緩走出來，準備要橫越馬路。鱷魚後面則跟著三隻鶴，亦步亦趨地朝著馬路另一頭前進，好像什麼正式隊列一樣，讓帶頭的鱷魚看來格外神氣。
不過就在走到四分之三左右時，鱷魚似乎發現自己搞錯方向。原來他要找的水源處，其實反而是在本來出發的那一側才對，於是他在轉圈確認過後，最後掉頭回去，其他三隻鶴也都不離不棄，跟著鱷魚一起回到了水邊。這段可愛的影片，吸引到超過1萬個讚和8萬次分享。
網友們紛紛表示「好喜歡喔」、「太可愛了吧」、「這畫面太稀有了」、「鱷魚最後發現自己搞錯的樣子好好笑」、「媽媽在帶小孩嗎」、「一定要看到結尾」、「我猜這在佛羅里達」、「這只有在佛羅里達才看得到」、「任務完成！」、「我可以養他嗎」、「愛了愛了」、「鱷魚居然都沒有攻擊他們」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言