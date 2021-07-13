影／鱷魚神氣帶三鶴過馬路… 下秒驚覺「走錯路」慌忙掉頭

不同種類的野生動物，有時也會在特殊情境下而彼此互相合作。最近就有外國網友，拍到一段鱷魚和鶴的影片，逗趣的內容獲得許多網友們的讚與回應。

根據日本媒體「grape」報導，國外臉書網友「Mallery Neptune」最近分享一段在美國佛羅里達拍到的影片，畫面中有一隻鱷魚正從一旁草地緩緩走出來，準備要橫越馬路。鱷魚後面則跟著三隻鶴，亦步亦趨地朝著馬路另一頭前進，好像什麼正式隊列一樣，讓帶頭的鱷魚看來格外神氣。

不過就在走到四分之三左右時，鱷魚似乎發現自己搞錯方向。原來他要找的水源處，其實反而是在本來出發的那一側才對，於是他在轉圈確認過後，最後掉頭回去，其他三隻鶴也都不離不棄，跟著鱷魚一起回到了水邊。這段可愛的影片，吸引到超過1萬個讚和8萬次分享。

網友們紛紛表示「好喜歡喔」、「太可愛了吧」、「這畫面太稀有了」、「鱷魚最後發現自己搞錯的樣子好好笑」、「媽媽在帶小孩嗎」、「一定要看到結尾」、「我猜這在佛羅里達」、「這只有在佛羅里達才看得到」、「任務完成！」、「我可以養他嗎」、「愛了愛了」、「鱷魚居然都沒有攻擊他們」。