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可愛博美怕水「一洗澡就翻臉」 網友笑：瞬間從天使變惡魔

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位飼主的博美犬，因為不喜歡碰水，所以洗澡時表情相當猙獰。圖擷取自twitter
日本一位飼主的博美犬，因為不喜歡碰水，所以洗澡時表情相當猙獰。圖擷取自twitter

貓狗是常見的寵物，不過許多毛小孩喵星人平常雖然好動，但一碰到主人要幫牠們洗澡，一個個都會瞬間翻臉。最近有位日本網友，就拍下了自家博美犬在洗澡時的憤怒神情，讓網友直呼根本是「惡魔」般的表情。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「Charles0919pom」近日分享三張他飼養的博美犬照片。只見平常一向可愛如天使般的博美犬，此時卻面露猙獰樣。原來是牠不愛洗澡，所以看到主人一拿蓮蓬頭，就顯得相當不開心。

Charles0919pom表示，這隻博美犬是出生10個月大的男性，而牠不只是討厭洗澡，任何場合都不喜歡碰到水，連路上的積水都要迴避。但即使如此，還是得為牠每個月洗一次澡，而這位毛小孩到現在都還沒習慣的樣子。

網友們則表示「露出了超生氣的表情，但還是好可愛」、「最後那個頓悟的表情好好笑」、「從本來是惡魔的表情變成菩薩」、「完全感受到他的不滿」、「以前在室外養的比較不怕水，現在都養在室內的容易討厭洗澡」、「根本就是本能」、「站這麼高的洗手台洗本來就滿恐怖的」、「貓也很討厭洗澡」。

日本 毛小孩

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