回響／留下山林生態！林務局保護動物擬祭三招管控人潮

本報昨報導全台封山一個多月野生動物紛紛「露臉」，但恐怕只是曇花一現，解封後人流重返將再度加重山林負荷，應考量承載量並做好分流。農委會林務局長林華慶接受專訪表示，將研擬三大作法加強保育，包括以智慧設施監測步道或景點來管控人潮，野生動物出沒路段研擬接駁車接送，步道若有重要保育動物築巢或繁殖，可考慮「暫時性封閉」。

「過去都是野生動物在看你」，林華慶說，其實森林遊樂區周邊本來就有很多野生動物，只是沒現身，所以遊客不容易看到，清晨或晚上沒人時才會出沒，而三級警戒期間白天人潮稀少，動物才敢進入原本是人類活動的區域。他說，很感動外界希望讓出更多空間給野生動物，但林務局轄下森林遊樂區開放區域相對整體園區總面積而言密度非常低，通常不到一成且開放區域集中，而非點狀散落到處分布，不至於造成野生動物棲地破碎化或影響覓食、繁殖、遷徙。

為了讓生態及山林觀光可以達到更好品質，林華慶表示，未來將朝向避免人流短時間過度集中在特定區域的管制方向，將構思在熱門步道或景點設監視器等ＡＩ人工智慧化設備，隨時掌握人流狀況，若乘載量達到上限或是短時間進入過多遊客，就可以透過ＬＥＤ看板等提醒遊客，或啟動承載量管制，「有出才有進」。

野生動物棲地或廊道也將加強保護，林華慶舉例，大雪山森林遊樂區遊客中心沿著林道可爬到更高的小雪山，路途約十多公里，過去曾發現帝雉在當地散步，將考慮設置接駁車載客，管制路段不讓自用車進入，避免過多車輛行駛造成動物困擾；太平山翠峰景觀道路或其他園區生態敏感道路也研擬跟進，只是還需要評估實務是否可行，但大方向是盡量採用接駁車，「讓動物可以在馬路優雅行走」。

林華慶表示，有人認為山林應定期封閉，其實這樣可能反而讓動物無所適從，長時間以來動物知道園區景觀道路或遊客中心人潮較多，會在特定時間避免經過，若突然休園一段時間又重新開放，人潮忽少忽多，野生動物必須重新學習新的生活模式，不見得比較理想；林務局現在則討論，若步道或區域有重要保育鳥類或動物築巢或繁殖等，可以考慮「暫時性局部封閉」，讓動物安心行動。

林華慶強調，高山工作人員有限，不可能隨時盯哨管制，因此遊客自律行為也很重要，甚至比封山有效，在山區遇到動物可以靜靜觀賞，不要尖叫或出現太大動作，過去20年國民素養明顯提升，愈來愈多遊客在森林遊樂區目擊到「以前不可能看到的動物」，如十月到太平山的山毛櫸步道，就有可能遇到帝雉優雅漫步或覓食，而非驚惶失措逃跑，「這在10年、20年前簡直不可思議」。

林華慶說，他在研究生時期曾遇過導演想拍台灣藍鵲，但四處都沒有穩定族群，最後才找到林試所的扇平園區實驗林，因為當地管制較嚴類似保護區。以前帝雉也相當稀有，想拍攝要跑到相當遠的深山，現在太平山、阿里山、大雪山都有機會看到，也有許多人在各地山區看到黃喉貂、山羌、長鬃山羊，以前動物只是躲在暗處不敢現身，現在知道遊客不會刻意傷害牠們，因此才敢走出來。

「動物出沒是最好的指標跟回饋」，林華慶說，現在台灣山林常常看到過去難以目擊的野生動物，也算是保育工作的里程碑之一，政府改善軟體及硬體，但台灣仍需要遊客持續提升環境ＥＱ，從自己的行為改變最有效。