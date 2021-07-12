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寵物知識+／狗狗怎麼都不理我了？小心寵物也會憂鬱症上身！

聯合新聞網 / 綜合報導

近日網紅Youtuber阿滴自曝罹患憂鬱症，經過一年治療已康復，並自述憂鬱症發作的症狀，包括焦慮、睡眠障礙、不自覺發抖等等。除了人以外，毛小孩也可能罹患憂鬱症，只是不會講話的牠們只會表現在行為上，飼主若觀察到以下症狀，應多多留意，必要時得找獸醫諮商。

貓狗憂鬱症症狀。聯合新聞網製表
貓狗憂鬱症症狀。聯合新聞網製表

貓狗憂鬱症的症狀

1.活動力下降

如果你的寵物平常很好動、喜歡出門、在家跳上跳下，有一天卻突然變得文靜，很可能就是憂鬱症的徵兆。如同人一樣，憂鬱症患者通常都會逃避社交、活動力低落、害怕與人接觸。

2.食慾不振

引發食慾不振的成因不光是生理疾病，當有心理疾病時，一樣是會吃不下飯。當發現寵物飼料愈吃愈少，連最喜歡的零食都引不起興趣，若不是因為不舒服或偏食的原因，就得考量是否是心情抑鬱所致。

3.嗜睡

雖然動物的睡眠時間本來就比人類多，長達12~14小時，老狗則睡的更久。如果寵物睡的比以往更長，又不是老齡的關係，甚至飼主活動時仍窩著睡覺，懶得理你，很可能不是不愛你了，而是憂鬱症的徵兆。

4.孤僻冷淡

平常總愛找飼主玩耍的寵物突然變得耍孤僻，常常躲起來或偏好獨處，不跟人或是同伴互動，也可能是陷入抑鬱的情緒，如同人類的社交恐懼症。

如何預防寵物陷入憂鬱症？

憂鬱症這類心理疾病的成因相當複雜，但如果盡力維持寵物的身心靈健康，就能有效降低貓貓狗狗抑鬱的情形。

1.多互動

有些人對寵物的態度是有空才陪牠們，沒空就理都不理，但寵物也是需要社交的，如果主人能固定撥時間陪牠們玩、帶出去走走，能幫助牠們的心情穩定。

2.多運動

多帶狗狗出去走走，活動筋骨能活化自律神經和刺激大腦，讓心情變好；不出門的貓咪則能在家多設置跳台、層板等讓牠們活動，或是經常更換玩具讓牠們不無聊。

3.良好生活習慣

當寵物作息不正常、常被干擾、無法安心吃飯，都可能引發焦慮而導致憂鬱症，因此給牠們一個安適的環境，營養和睡眠充足，都能降低憂鬱症發生的機率。

4.避免體罰

有時寵物做錯事，主人會大聲斥責，甚至動手體罰，這樣容易造成牠們的心理壓力，因此在管教時避免做出會造成心理陰影的行為，否則不但沒達成效果反而讓寵物憂鬱症上身。

憂鬱症 寵物

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