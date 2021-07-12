影／澳洲這隻袋鼠超愛「躺沙發」 每晚準時躺好看電視

太可愛！澳洲南部「南瓜園袋鼠保護區」內有28隻袋鼠、2隻岩大袋鼠和2隻袋熊，其中一隻袋鼠魯福斯（Rufus）相當特別，牠每天都會跑進園區負責人黑伍德（Kym Haywood）家中「躺沙發」，有時會在沙發上打瞌睡，有時候還會看看電視。

根據「每日郵報」報導，魯福斯是園區負責人黑伍德救援回來飼養的，牠在八個月大的時候就愛上躺沙發，如今牠已經4歲，白天都在外遊玩，傍晚則會蹲在魯福斯家後門，進屋後就直接到固定的沙發專屬位置躺下，有時睡覺、有時看電視，也會跟黑伍德家中的小孩或寵物玩耍。

黑伍德表示，他們會以床墊保護套蓋著沙發，以免危險，而魯福斯脾氣有點暴躁，若牠不希望被人打擾，牠會輕輕的把坐在身邊的人類推開，黑伍德表示「我們就是順應做讓他開心的事」。