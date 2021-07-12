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影／毛小孩練成「瑜珈球」神技來桌邊蹭飯 網友驚：你是鬼吧

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位飼主每當吃東西時，狗狗都會騎上「瑜珈球」跑到餐桌邊湊熱鬧。圖擷取自twitter
日本一位飼主每當吃東西時，狗狗都會騎上「瑜珈球」跑到餐桌邊湊熱鬧。圖擷取自twitter

養過毛小孩的飼主都知道，每當在吃東西時，狗狗們都很喜歡湊到食物旁邊，希望主人能分一點東西給他們吃。最近有位日本網友，就貼出自家毛小孩為了湊熱鬧，還練就一項獨門絕技。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「yoshimitropp」近日分享，表示他家每次在吃飯時，家裡的狗狗都很喜歡騎上「瑜珈球」，來到餐桌旁邊湊熱鬧。他還公開影片，可以看出毛小孩用四隻腳控制著瑜珈球，熟練地從客廳另一頭移動過來，中間完全沒有因為重心不穩跌落，也沒有撞倒其他東西。

Yoshimitropp表示，他們家養了4隻狗，但就這隻母犬平衡感特別好。不過雖然有趣，有時為了不讓他干擾，還是會把瑜珈球收起來。也曾發生過狗狗從瑜珈球下來時，因為力道沒控好，導致瑜珈球飛出去撞壞東西過。不過總歸來說，想到能用這種方式並且練成技巧，飼主也不得不佩服牠。

網友們則表示「好強！身材令人羨慕」、「好可愛！爆笑」、「居然會用瑜珈球，身體素質好強」、「安定感」、「這核心肌群是鬼吧」、「爪子不會割壞球嗎」、「開心最重要」、「傑克羅素犬的運動能力太好了」、「我願稱你為第一」、「家裡的氛圍真棒」、「而且還知道不能上桌，太厲害了」。

毛小孩 瑜珈 寵物

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