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為保種護魚 台中食水嵙溪台灣白魚放流原棲地

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
蓄養的台灣副細鯽執行放流回歸原棲地。圖／台中市農業局提供
蓄養的台灣副細鯽執行放流回歸原棲地。圖／台中市農業局提供

台中日前因嚴重乾旱，使新社區食水嵙溪二級珍貴稀有保育野生魚類「台灣副細鯽」(俗名為台灣白魚) 面臨生存危機，中市府農業局與清華大學教授曾晴賢移地畜養與照顧下，台灣白魚族群數量得以維持；最近梅雨使溪水量回穩，畜養保種的台灣白魚也順利放流原棲地，讓保育物種得以延續生存，維護生態多樣性。

台中市農業局表示，中市府日前於5月大旱時委託淡水魚類專家曾晴賢教授，將食水嵙溪番社嶺橋段的台灣白魚群移置適合畜養且近原棲息地場址，並給予妥善餵養及照顧，降低大旱時期的生存風險；近日梅雨季節充沛雨量使食水嵙溪水量充足，加上目前正值台灣白魚繁殖季，因此依教授建議於7月8日進行放流回原棲地工作。

農業局指出，為守護保育類族群，將持續調查監測食水嵙溪內台灣白魚及其他魚類，以瞭解生態恢復情形及棲地變化，並推廣生態教育宣導及加強社區合作，維護食水嵙溪生態與棲息地；農業局提醒，食水嵙溪屬於封溪護魚溪流，禁止使用任何方式採捕水產動物，請民眾配合勿於公告區域內進行魚類捕撈，如有獵捕、宰殺保育類動物者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

台中市農業局長蔡精強與曾晴賢教授討論未來計畫執行方向。圖／台中市農業局提供
台中市農業局長蔡精強與曾晴賢教授討論未來計畫執行方向。圖／台中市農業局提供
台中市農業局長蔡精強執行放流工作。圖／台中市農業局提供
台中市農業局長蔡精強執行放流工作。圖／台中市農業局提供

台灣白魚 梅雨

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