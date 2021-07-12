寵物知識+／貓狗咳嗽是什麼原因？獸醫解析何時才需要就醫

咳嗽並不完全是件壞事！

咳嗽是一種生理反射動作，當咽喉、氣管或支氣管受到刺激（如黏液、灰塵、異物、菸、油煙、香水、化學刺激物或支氣管徑突然的變化時），便會藉由咳嗽排除支氣管內的異物，是動物很重要的保護機制。但排除這些因素，導致毛孩咳嗽的原因又有哪些呢？

狗貓常見的咳嗽原因

氣管異常：典型的氣管塌陷犬隻會發出乾性、粗糙的「鵝叫聲」，且好發於興奮時、剛運動完或頸圈拉扯時，並會持續咳嗽一段時間。這是一種氣管軟骨結構異常所造成的氣管狹窄，甚至阻塞的現象。常見於迷你犬或玩具犬，如吉娃娃、博美、馬爾濟斯、貴賓犬等，目前被認為是一種遺傳疾病，統計上有四分之一的犬隻在六月齡時就會出現咳嗽症狀。氣管發育不全也會在短吻犬(英鬥、法鬥、巴哥、西施等)發生，因為先天發育不全，導致呼吸道異常，也有可能導致肺部高血壓，引發心臟衰竭。

慢性支氣管炎：是一種發炎性(無病原性)呼吸道疾病，幾乎每天都會咳，且持續超過兩個月，此症狀在老犬較為常見，也是犬隻最常見的慢性呼吸道疾病。

心臟病：目前研究統計上顯示，常見心臟病造成的左心房變大及肺積水和咳嗽並無直接相關性，反而是因為常見的心臟病，如犬隻的二尖瓣疾病，易發生於老年的中小型犬，這些老年小型犬也是好發呼吸道疾病的患者，如氣管塌陷、支氣管軟化、慢性支氣管炎等，故也是容易出現陣發的乾咳。但在心傳臨床經驗上，確實有些肺積水的狗狗第一個出現的症狀是咳嗽，所以若是已經知道有心臟病的狗狗突然咳嗽，還是要帶到醫院做進一步檢查，釐清咳嗽是否跟心臟衰竭有關。

心絲蟲感染：心絲蟲藉由蚊子叮咬傳染，並生活在狗貓心臟及肺部的血管中，並可能造成血管的堵塞。感染心絲蟲的狗貓可能在運動過後，出現持續一段時間的乾咳，並伴隨精神食慾下降、體重下降、運動不耐及腹水等右心衰竭的症狀。

氣喘：氣喘疾病較常見於貓咪身上，是呼吸道因過敏造成免疫性慢性發炎而收縮及黏液增加的現象。各年齡層的貓皆有可能發生，但好發於4-5歲。咳嗽症狀可以是急性/慢性、陣發/持續。

綜合呼吸道感染症（CIRD）：為一種多病原性的高傳染性呼吸道疾病，例如博得氏菌、副流感病毒、犬皰疹病毒及犬第二型腺病毒等。常見於年輕犬隻，且近期去過多犬隻的聚集場所，會出現咳嗽、打噴嚏、有眼鼻分泌物等症狀，通常兩周內會自我緩解。

其他類似的症狀有哪些？

鼻涕逆流：為一種連續的吸氣現象，常見於年輕或中年犬隻，好發品種為短吻犬或米格魯等。常見發生原因為興奮、溫差、過敏、吸入異物，若無過於頻繁發生，則不需太擔心。

嘔吐：可見吐出的食物或液體，味道偏酸，腹部會有明顯的起伏，嘔吐前後常可見毛孩有吞嚥及舔嘴巴的動作。咳嗽後常伴隨的乾嘔則會出現在連續咳嗽後的最後一聲高頻的「喀！」，通常不會吐出東西，或僅吐出少量黏液（常被吞回去）。

寵物咳嗽太嚴重就得儘早就醫。圖／獸醫師公會提供

甚麼樣的狀況需要就醫？

當發現毛孩有咳嗽的症狀，請飼主觀察是什麼時候開始咳/頻率/持續時間/引發咳嗽的特定狀況(例如：拉牽繩時、抱毛孩時、喝水吃飯時、興奮、休息時、夜晚、清晨、天氣變化時)/咳嗽的聲音聽起來如何（有無痰聲），若無法分辨或難以用言語敘述時，也可以請毛孩的爸媽拍下毛孩當下的狀況給獸醫師評估！

若是輕微幾次的咳嗽，且幾天後毛孩就恢復正常，則飼主不需過度擔心；但是，若咳嗽情況日漸嚴重（頻率上升、持續時間長），或精神食慾受到影響就需要就醫。若是有喘、舌頭變白/紫、呼吸困難（胸腔起伏大/胸腹呼吸不同步/仰頭呼吸/無法趴下休息）、昏倒、吐血水，以上皆有危及生命的可能性，所以若出現以上狀況，請家長們盡快帶毛孩去附近診所或急診醫院就醫。

就醫後會做甚麼處置？

首要目標是找出咳嗽的原因才可以對症下藥，所以獸醫師們會依照每隻不同的毛孩狀況決定接下來要做的檢查，初步希望可以區分是心臟相關的原因，還是上下呼吸道的疾病。聽診是獸醫師們初步判斷心臟病和肺部疾病的第一步，接下來可能會拍攝X光或做血液檢查，來得知毛孩心肺的狀況，更進一步的檢查則包含：電腦斷層、透視X光、氣管/支氣管鏡、氣管/支氣管灌洗、穿刺採樣、過敏原檢測等，來幫助獸醫師們做更精確的診斷，並給予後續的照顧建議與治療方向。

本文經授權轉載自心傳動物醫院官網，原文出處：狗貓也會酷酷嫂，認識常見咳嗽原因