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攝影師拍攝沙丁魚正面照 進食照片讓網友驚呼：是惡靈

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友分享沙丁魚進食的照片，引起網友笑稱「惡靈」。圖擷自 銀鏡つかさ的Twitter
日本網友分享沙丁魚進食的照片，引起網友笑稱「惡靈」。圖擷自 銀鏡つかさ的Twitter

The China Post報導，不少人有看過罐頭裡的沙丁魚，但似乎鮮少人看過真正的沙丁魚在水裡游泳的畫面，更別說是牠們進食的樣子了，近期日本攝影師@tsukarium推特上分享了四張沙丁魚張大嘴巴游泳的正面照片，驚恐畫面嚇壞了許多網友。

日本網友分享水族館中的照片，剛好拍到沙丁魚進食的過程。圖擷自銀鏡つかさ的Twitter
日本網友分享水族館中的照片，剛好拍到沙丁魚進食的過程。圖擷自銀鏡つかさ的Twitter
由於照片中捕捉到的沙丁魚嘴巴張得很大，加上兩顆又圓又黑的眼睛，讓牠的長相極為驚恐，原PO及網友不禁表示牠看起來就像某種惡靈。該組照片發佈後短短幾天已有超過12萬網友按讚，也被分享近3萬多次，引起網友熱烈回應，紛紛留言回應沙丁魚好像沒有下巴一樣，也有人再分享自己拍攝到的沙丁魚張嘴游泳畫面。

留言區中一位網友更加碼上傳一小段影片，畫面中是活生生的沙丁魚在水裡張大嘴巴游泳的畫面，並說自己很高興沙丁魚終於得到應有的認可，不再只存在於罐頭之中。

根據美國聖地牙哥的博趣水族館 (Birch Aquarium) 說明，沙丁魚是濾食性動物，這表示牠們進食時必須張大嘴游泳，才能過濾水中的浮游生物，包含微小的漂浮植物和動物來覓食。

日本 推特

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