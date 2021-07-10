影／喵星人發酵中！白貓全身融入透明箱 網友喊：真的是液體

貓咪因為天生柔軟的體質，讓他們常常能全身進入到各種容器之內，因此也有「貓咪是液體」的稱呼。最近一位日本飼主分享的影片，再度反映出這種說法。

根據日本媒體「KSB 5ch」報導，有一隻名為「雪之丞」的白色母貓，主人在一個透明盒子裡放了個會動的蟲型玩具想吸引他。結果比起玩具，雪之丞似乎更對透明盒本身感到好奇，後來乾脆全身進入了盒子內，一身雪白的毛，通通貼合在盒子周邊。

見到此狀，飼主還為雪之丞蓋上毛巾，開玩笑說是「正在發酵中」，並說這樣很像麵包或者白砂糖一樣。雪之丞雖然一度站起來，不過最後還是選擇待在盒子內，總計就這麼躺了10分鐘左右。

網友看了紛紛直呼「液體化的樣子太可愛了」、「好治癒啊」、「透明盒就能收納」、「液體貓就是可愛」、「要去哪裡才能買到這種麵包跟砂糖呢」、「請問哪家的透明盒？想看看我家的貓是否也能進去」、「雪之丞融化啦」、「好想摸摸他」、「貓是自然系能力者」、「怎樣都看不膩」。