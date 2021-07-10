快訊

海地總統遇刺／兇嫌來自4家傭兵公司 聽命於「Mike」

台灣飛上海同一航班 篩出2例新冠確診者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／喵星人發酵中！白貓全身融入透明箱 網友喊：真的是液體

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位飼主的貓全身塞進透明箱內，貼合的樣子令人驚呼「貓真的是液體」。圖擷取自youtube
日本一位飼主的貓全身塞進透明箱內，貼合的樣子令人驚呼「貓真的是液體」。圖擷取自youtube

貓咪因為天生柔軟的體質，讓他們常常能全身進入到各種容器之內，因此也有「貓咪是液體」的稱呼。最近一位日本飼主分享的影片，再度反映出這種說法。

根據日本媒體「KSB 5ch」報導，有一隻名為「雪之丞」的白色母貓，主人在一個透明盒子裡放了個會動的蟲型玩具想吸引他。結果比起玩具，雪之丞似乎更對透明盒本身感到好奇，後來乾脆全身進入了盒子內，一身雪白的毛，通通貼合在盒子周邊。

見到此狀，飼主還為雪之丞蓋上毛巾，開玩笑說是「正在發酵中」，並說這樣很像麵包或者白砂糖一樣。雪之丞雖然一度站起來，不過最後還是選擇待在盒子內，總計就這麼躺了10分鐘左右。

網友看了紛紛直呼「液體化的樣子太可愛了」、「好治癒啊」、「透明盒就能收納」、「液體貓就是可愛」、「要去哪裡才能買到這種麵包跟砂糖呢」、「請問哪家的透明盒？想看看我家的貓是否也能進去」、「雪之丞融化啦」、「好想摸摸他」、「貓是自然系能力者」、「怎樣都看不膩」。

貓咪 日本 寵物

延伸閱讀

「功夫貓咪」一招擒拿術撂倒大狗！ 網笑翻：狗狗應該學乖了

外送機車被「喵星人」霸佔！ 萌樣收服網友：抱緊處理

老婆婆失蹤警察找不到 派出警犬只花3分鐘就找到人

影／「戰鬥民族」把熊當寵物養還讓他爽泡浴缸 網友笑：俄羅斯的日常

相關新聞

影／喵星人發酵中！白貓全身融入透明箱 網友喊：真的是液體

貓咪因為天生柔軟的體質，讓他們常常能全身進入到各種容器之內，因此也有「貓咪是液體」的稱呼。最近一位日本飼主分享的影片，再度反映出這種說法。

攝影師拍攝沙丁魚正面照 進食照片讓網友驚呼：是惡靈

根據The China Post報導，不少人有看過罐頭裡的沙丁魚，但似乎鮮少人看過真正的沙丁魚在水裡游泳的畫面，更別說是牠們進食的樣子了，近期日本攝影師@tsukarium在推特上分享了四張沙丁魚張大嘴巴游泳的正面照片，驚恐畫面驚呆了許多網友。

公路總局生態工法復育螢火蟲 重現阿里山公路螢光美景

嘉義縣台18縣阿里山公路是山上居民來往嘉義市區的重要道路，民國98年莫拉克颱風襲台，多處路段中斷，交通部公路總局第五區養...

確診女愛犬罹癌 動保處協助就醫

三級警戒延長至26日，新北市動保處除協助確診者共居寵物安置事宜，也協助就醫。板橋一名新冠肺炎確診者陳小姐來電求助，表示家...

可愛小水獺入住百萬元新厝 遠雄海洋公園11日線上直播

大型遊樂場將在13日迎來微解封，花蓮遠雄海洋公園兩隻小水獺，也即將入住百萬元新厝，海洋公園11日中午將同步在官方臉書、I...

大熊貓「被迫降級保護」 男童天真喊：可以入手一隻？

隨著中國建立起較為完備的自然保護地體系，大面積自然生態系統得到系統、完整地保護，大熊貓野外種群數量達到1800多隻，受威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。