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影／「戰鬥民族」把熊當寵物養還讓他爽泡浴缸 網友笑：俄羅斯的日常

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯有民眾將熊拿來當寵物養，還準備好浴缸讓他泡澡。圖擷取自youtube
俄羅斯有民眾將熊拿來當寵物養，還準備好浴缸讓他泡澡。圖擷取自youtube

俄羅斯常被戲稱為「戰鬥民族」，畢竟在網路上，不時能看到許多俄羅斯人的奇特行徑，讓人感到超乎常理。最近就有俄羅斯人，曝光了一段把熊拿來當寵物養的影片，再度讓人見識到「戰鬥民族」的能耐。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，外國youtube頻道「ViralHog」最近分享一段影片，片中有一位手臂上帶著刺青的男子，正在讓他的寵物泡澡的樣子。然而仔細一看，就會發現這隻正躺著泡在浴缸裡的動物，居然是一頭熊。

熊的名字叫「Balu」，過去被俄羅斯動物園所飼養，性格上大致已馴化。不過俄羅斯動物園碰上經濟困難，於是就有民眾就出錢買下了Balu。因為知道熊喜歡泡澡，所以特地準備好浴缸和水讓牠泡。

網友見狀紛紛回應「不愧是戰鬥民族」、「在俄羅斯就能養」、「真的不是人扮的嗎」、「好像讓他處在吃飽狀態就沒事了」、「好可愛喔」、「水怎麼都褐色的」、「好想倒點清潔劑下去」、「爪子太恐怖了吧」、「俄羅斯的平凡日常」、「美國人要不要試試看啊」、「這在俄羅斯只是一隻長相不同的狗」。

俄羅斯 寵物

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