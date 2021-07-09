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老婆婆失蹤警察找不到 派出警犬只花3分鐘就找到人

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位老婆婆晚間失蹤，警民搜索90分鐘還是找不到人，沒想到靠警犬靈敏的鼻子，只花3分鐘就找到失蹤者。圖擷取自FNNプライムオンライン
日本一位老婆婆晚間失蹤，警民搜索90分鐘還是找不到人，沒想到靠警犬靈敏的鼻子，只花3分鐘就找到失蹤者。圖擷取自FNNプライムオンライン

狗狗是人類最好的伙伴，除了許多人愛養狗以外，在許多場合上，狗狗也能發揮長處幫助人類。最近在日本，就有一隻優秀的警犬，比所有人快上幾十倍找到了失蹤者。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，日本岐阜縣高山市在上個月，有位高齡女性在晚間七點半後就下落不明。家屬馬上通報後，合計和警察共10人找了一個多小時，卻都沒有進展。

於是晚間九點，警方讓警犬聞一聞失蹤女性的枕頭，讓狗狗協助尋找。沒想到毛小孩用靈敏的鼻子，只花三分鐘就找到在附近民宅的失蹤者。

報導指出，這隻警犬本來是培養來協助救災的牧羊犬，過去也曾有山難現場找到人的功績。由於毛小孩們的鼻子相當靈光，除了找人之外，也有協助尋找爆裂物、揪出藏匿毒品的警犬。

網友們紛紛讚賞這隻立大功的警犬「真的要感謝他」、「人有些地方就是比不過狗」、「希望警犬的地位能夠提升」、「快了30倍，必須要為他拍手」、「太優秀了吧」、「幹得好啊」、「真想知道要怎麼讓他曉得人類很謝謝牠」、「我家之前也養了一隻從警犬退下來的牧羊犬，有天他好像聞到什麼異味所以通報了，結果發現是附近有位老太太中暑猝死」。

日本 警犬

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