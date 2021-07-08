拾獲鳥蛋竟孵3隻藍腹鷴 交林管處照護長成野放

嘉義林區管理處今天於大埔事業區瀨頭林道野放3隻藍腹鷴，這是日前民眾於嘉義縣芙蓉山登山時，拾獲鳥蛋孵化的幼鳥，委由動物醫院細心照護健康長成後，重新放回山林。

嘉義一名民眾4月初到芙蓉山登山時，在步道旁發現3顆裸露的鳥蛋，為避免鳥蛋遭受破壞，撿拾下山送到中埔鄉的孵蛋場孵育，經過兩週後，幼鳥破殼而出毛色特殊，判斷是第二級保育類藍腹鷴，送至嘉義林管處處理。

嘉義林管處表示，收到幼鳥確認是藍腹鷴，委託嘉義市仁愛動物醫院收容照養，提供完善的營養補充與醫療照護，3隻藍腹鷴平安健康成長，今天在轄管大埔事業區瀨頭林道野放。

嘉義林管處呼籲民眾在野外發現鳥蛋或幼鳥，以「不侵擾」為原則，尊重野生動物於自然環境的生存與發展模式。如發現落巢雛鳥可先觀察其健康狀況，如為健康的雛鳥，可先於拾獲處找尋鳥巢，並嘗試將雛鳥放回鳥巢。

若遇到受傷野鳥或是健康狀況不佳的幼鳥，建議先以不透光有孔洞紙箱安置，並於底層鋪設揉皺報紙等素材，儘速通報救傷單位，交由專業人員判斷處理，以提供完善的照養。