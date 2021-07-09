寵物知識+／自由慣了！被收編的流浪貓能適應整天關在家的生活嗎？

不曉得各位家中的貓咪是如何來到你們家的呢？除了從合法寵物店購買以外有一大部分應該是從周遭親友、貓咪中途或收容所領養而來的。如果你家的貓在被你收編之前曾經是一隻漂泊在外的街貓，不曉得在當初決定要領養貓咪的時候你有沒有擔心過這個問題？

已經習慣自由自在到處活動的流浪貓能不能適應侷限在房子裡的居家生活？

在思考這個問題的同時，我們也須了解在戶外生活的貓咪有何特性？其中最重要的就是貓的地域性，他們會到處尿尿做記號來告訴大家這裡是他的地盤，尤其是沒有結育的公貓這種現象會更加明顯，大多數的公貓在接受絕育手術之後可以減少尿尿占地盤的行為；不過貓有地域性不代表一個空間只能有一隻貓咪，在食物來源充足的情況下流浪貓也是有可能過著群體生活。有些人可能會有個疑問說：我家的貓明明已經結紮了但還是會亂尿尿啊？只能說貓咪是十分有個性的動物，舉凡貓砂材質不喜歡，貓砂太髒或貓砂盆擺放位置不尬意，或是貓咪有泌尿道相關的疾病都可能是他們亂尿尿的理由。將貓咪絕育不代表就一定不會有亂尿尿的問題，但至少可以減少尿尿占地盤的可能性。

圖／美聯社

另一個問題是流浪貓是否能適應人類與家中其他貓咪的存在？貓咪在幼年時期的社會化（socialization）過程是一個重要關鍵！一般來說如果貓咪在出生後的2到8週之間有其他的貓或人類參與他們的成長，長大之後比較容易適應有人類或其他貓咪存在的居家生活。在領養貓咪之前可以先大概打聽一下他們的身世，如果是出生沒多久就被單獨飼養的話可能就不是那麼擅長跟其他貓相處，這樣子的貓咪可能就比較適合生活在只有他自己一隻貓的環境。

如果是飼養之後才發現你收編的浪貓幼年時期的社會化不足，或者不知為何就是跟其他貓咪相處不融洽，這又該怎麼辦呢？這種情況下最好是提供貓咪們充足的生活空間，最好飼養在房間數目兩個以上的屋子，讓他們能夠保持至少三公尺的距離以緩解貓咪之間相處的摩擦，也可以運用一些櫃子或牆壁層架讓他們可以攀爬與躲藏；再來根據貓咪的偏好打造出安心舒適的睡覺與上廁所環境，例如有些貓喜歡睡在紙箱裡面，有些貓就是喜歡在密閉式的空間上廁所，盡可能多方嘗試找到每隻貓的喜好。另外玩具或紓壓小物（例如貓抓板） 也都是幫助流浪貓適應居家生活的工具。

圖／歐新社

結語

如果提供充足的飲水食物與安全的休息與上廁所環境，並且幫每隻收編的貓咪做絕育，大多數的流浪貓都能適應整天待在家裡的生活，畢竟貓咪生活的重心就是睡覺嘛，根據統計室內貓每天將近有19個小時的睡眠時間。比起戶外有一餐沒一餐的生活，在室內伙食好、住得好，個個睡眠情緒高，我想如果貓咪會寫字八成都會填下那張志願留營表。

本文經授權轉載自獸醫好想告訴你部落格，原文出處：被領養的流浪貓能適應整天關在家的生活嗎？