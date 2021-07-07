頑皮世界將引進18隻長頸鹿挨轟 動保團體質疑來源不明

南台灣最大私人動物園「頑皮世界」將從非洲引進18隻長頸鹿，動保團體今天再度舉辦記者會批評，過去30年野外長頸鹿數量下降近40%，進口對保育無益，並質疑此次要引進的長頸鹿涉及非法獵捕與貿易，要求撤回核准許可。農委會林務局表示，此次引進的是農場飼養繁殖個體，應不致衝擊野生族群，業者申請文件符合程序，除非內容虛假，否則無法任意撤銷。

台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物平權促進會提出四大跨國調查證據，2016年底長頸鹿在世界自然保護聯盟瀕危物種紅皮書被提升為「易危 Vulnerable」等級，過去30年野外長頸鹿數量下降近40%。另外，史瓦帝尼針對長頸鹿列入CITES（瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約）附錄二物種的決議提出「保留權」，未撤銷前進行有關該物種貿易即不作為公約成員國對待，但不等於史瓦帝尼的長頸鹿就不是CITES附錄二物種，貿易時仍應取得「無危害證明」 與「合法來源證明」。

2013年長頸鹿保育基金會調查，史瓦帝尼沒有原生長頸鹿，動保團體說，頑皮世界將引進原生於肯亞、索馬利亞、衣索比亞的網紋長頸鹿，而這些國家近年沒有輸出長頸鹿到史瓦帝尼的紀錄，此次頑皮世界購買的18隻長頸鹿若未有可靠文件佐證，這批長頸鹿來源極可能涉及非法獵捕與貿易。動保團體說，此次與頑皮世界交易的對象與皇室關係匪淺，掌握狩獵法、CITES管理等權力，根本是「球員兼裁判」。

動保團體提出三大訴求，呼籲政府、頑皮世界撤回18隻長頸鹿核准許可，並退回更多野生動物的引進申請。行政機關應完備並落實CITES相關法規與指引，針對CITES附錄所列物種輸出入，應就生物多樣性、來源及保育進行相關審查。中央及地方動保機關應要求頑皮世界改善圈養環境及醫療照護。

林務局表示，長頸鹿非屬我國野保法公告保育類野生動物，史瓦帝尼族群未列入華盛頓公約CITES附錄二名錄，且台灣以往即已曾有輸入紀錄，並非首次輸入，也非國貿局公告禁止輸入物種。頑皮世界本次申請輸入長頸鹿等動物，送審文件皆符合規定，涉及野生動物保育法部分，林務局依史瓦帝尼CITES管理機構提供文件，本案引進的動物皆為農場飼養繁殖個體，因而評估此案不致衝擊長頸鹿野生族群，亦無影響台灣生態環境之虞，故於審查平台依法同意輸入申請。

針對動保團體要求撤銷許可，林務局說，本案申請文件齊備亦符合程序，始予核准，除非申請文件或內容有虛假情事，否則無法任意撤銷行政處分，至於動物輸入後的照養福利，也有動保中央及地方主管機關依動物保護法加以管理規範。