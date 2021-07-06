大熊貓「圓仔」慶8歲生日 園方曝父女倆最愛酒精氣味

今天是大貓熊「圓仔」的8歲生日，北市動物園在封園期間特別替「圓仔」舉辦線上慶生直播，園方特製生日蛋糕讓圓仔大快朵頤，圓仔也選擇「低碳護生態」作為生日願望。保育員也透露圓仔在封園期間瘦了兩公斤，並透露團團、圓仔父女倆，最喜歡聞到酒精的味道。

保育員陳屹彪表示，圓仔這段封園期間只瘦兩公斤，並透露團團、圓仔父女倆，最喜歡酒精的味道，一聞到酒味就會像小朋友一樣在地上打滾，用雙手蹭耳朵，像是貓遇到貓草變得很會撒嬌。

陳屹彪表示，「圓仔」個性比較直接，經常找保育員互動；若是「圓寶」想找人互動，又會緊張，保育員有一點動作，「圓寶」就會感到不安全而跑開，就連保育員要抱「圓寶」的時候，「圓寶」也顯得緊張，反觀「圓仔」一被抱住就會放鬆身體。

至於，民眾好奇大貓熊抱起來的感覺？陳屹彪表示，「圓寶」今天量體重是36.2公斤，抱起來脂肪的觸感很軟，但很沉其實有點累人。

動物園表示，生日蛋糕的設計理念，是以生活情境為主軸，用冰塊製成的基底上，保育員以甘蔗搭設了一個迷你的雙層棲架、拿窩窩頭捏出一個小水池、取地瓜削出一個個小巧可愛的木 、周圍用奇異果和葡萄穿插點綴，呈現大貓熊「圓仔」的日常生活起居，再搭配用鳳梨和紅蘿蔔雕刻的數字「8」及無數的小愛心。