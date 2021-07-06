快訊

【7/6確診地圖】本土增27例、17死 屏東Delta群聚多1例「泡茶接觸」

林昶佐「殺球柯文哲」反變箭靶 網路罷免聲起陷生涯大危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大熊貓「圓仔」慶8歲生日 園方曝父女倆最愛酒精氣味

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
圓仔選擇「低碳護生態」作為生日願望。圖／動物園提供
圓仔選擇「低碳護生態」作為生日願望。圖／動物園提供

今天是大貓熊「圓仔」的8歲生日，北市動物園在封園期間特別替「圓仔」舉辦線上慶生直播，園方特製生日蛋糕讓圓仔大快朵頤，圓仔也選擇「低碳護生態」作為生日願望。保育員也透露圓仔在封園期間瘦了兩公斤，並透露團團、圓仔父女倆，最喜歡聞到酒精的味道。

保育員陳屹彪表示，圓仔這段封園期間只瘦兩公斤，並透露團團、圓仔父女倆，最喜歡酒精的味道，一聞到酒味就會像小朋友一樣在地上打滾，用雙手蹭耳朵，像是貓遇到貓草變得很會撒嬌。

陳屹彪表示，「圓仔」個性比較直接，經常找保育員互動；若是「圓寶」想找人互動，又會緊張，保育員有一點動作，「圓寶」就會感到不安全而跑開，就連保育員要抱「圓寶」的時候，「圓寶」也顯得緊張，反觀「圓仔」一被抱住就會放鬆身體。

至於，民眾好奇大貓熊抱起來的感覺？陳屹彪表示，「圓寶」今天量體重是36.2公斤，抱起來脂肪的觸感很軟，但很沉其實有點累人。

動物園表示，生日蛋糕的設計理念，是以生活情境為主軸，用冰塊製成的基底上，保育員以甘蔗搭設了一個迷你的雙層棲架、拿窩窩頭捏出一個小水池、取地瓜削出一個個小巧可愛的木 、周圍用奇異果和葡萄穿插點綴，呈現大貓熊「圓仔」的日常生活起居，再搭配用鳳梨和紅蘿蔔雕刻的數字「8」及無數的小愛心。

在「圓仔」生日的今天，動物園除送上美味可口的生日蛋糕之外，保育員還特別為「圓仔」量身打造了6個生日願望，分別有「低碳護生態」、「好眠睡到醒」、「牙齒保到老」、「腸胃順舒暢」、「環保健康食」及「找到好伴侶」等，最後圓仔選擇「低碳護生態」作為生日願望。

動物園表示，生日蛋糕呈現大貓熊「圓仔」的日常生活起居，再搭配用鳳梨和紅蘿蔔雕刻的數字「8」及無數的小愛心。圖／動物園提供
動物園表示，生日蛋糕呈現大貓熊「圓仔」的日常生活起居，再搭配用鳳梨和紅蘿蔔雕刻的數字「8」及無數的小愛心。圖／動物園提供
保育員陳屹彪表示，圓仔這段封園期間只瘦兩公斤。圖／動物園提供
保育員陳屹彪表示，圓仔這段封園期間只瘦兩公斤。圖／動物園提供

圓仔 圓寶 動物園

延伸閱讀

大貓熊「圓仔」明8歲慶生會 園方送上6個生日願望

民眾見鳥類斜躺在地緊張通報 動物園：在做「日光浴」

她月花7千元叫外送 「都替外送員想好了」被讚貼心：感謝乾媽

休園動物忙什麼？ 林智堅中午臉書直播逛新竹市立動物園

相關新聞

寵物知識+／狗狗牙齒被拔光怎麼吃飯？獸醫師專業解答

狗狗的咀嚼方式跟人類不一樣，我們是用牙齒研磨，把食物變成粥一樣的型態，我們稱為食糜再吞。而狗狗是用後面的牙齒，像剪刀一樣把食物剪斷，所以狗狗正常就是把食物剪小，就會吞下去，他們沒有研磨用的牙齒，也無法做研磨的動作。

公路總局生態工法復育螢火蟲 重現阿里山公路螢光美景

嘉義縣台18縣阿里山公路是山上居民來往嘉義市區的重要道路，民國98年莫拉克颱風襲台，多處路段中斷，交通部公路總局第五區養...

大熊貓「圓仔」慶8歲生日 園方曝父女倆最愛酒精氣味

今天是大貓熊「圓仔」的8歲生日，北市動物園在封園期間特別替「圓仔」舉辦線上慶生直播，園方特製生日蛋糕讓圓仔大快朵頤，圓仔...

「功夫貓咪」一招擒拿術撂倒大狗！ 網笑翻：狗狗應該學乖了

多數人的刻板印象認為體型嬌小的貓咪無法與兇猛的大狗匹敵，貓狗大戰也多以狗佔了上風。但近日一名網友發佈影片，他拍下家中貓狗的驚人互動，只見狗狗不斷想找貓咪玩，對牠又推又撞，但貓咪完全不領情，更以一招瞬間撂倒狗狗，動作俐落宛如「功夫大師」，影片引起網友熱烈討論。

帶愛犬出國必備！畜衛所提供犬布氏桿菌抗體檢測

寵物被視為家庭成員的一分子，當有長期出國或是移居的考量時，部分民眾會有將寵物一起攜帶出國的需求，此時就會面臨寵物檢疫的問...

看到這標誌 小心綿羊喔

南投縣仁愛鄉清境農場飼養500多頭綿羊，羊隻往返羊舍與青青草原，得穿越合歡山公路清境段，公路總局埔里工務段在8至10K雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。