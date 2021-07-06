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寵物知識+／狗狗牙齒被拔光怎麼吃飯？獸醫師專業解答

聯合新聞網 / 原典動物醫院
約克夏狗狗「胖打」沒牙仍可以好好進食。圖/取自原典動物醫院臉書
約克夏狗狗「胖打」沒牙仍可以好好進食。圖/取自原典動物醫院臉書

「他隔天精神食慾就恢復了！而且嘴巴不再臭臭了」。

胖打是個有年紀的約克夏狗狗，主人每1、2年會帶去洗牙，但很快地嘴巴的臭味又回來了，最後，還因為牙齦流血、牙齒搖晃去急診處理。

很可惜，我們遇到胖打時，他已經沒有任何一顆牙齒可以留下，而且下巴還快要斷掉了‼️所以我們把胖打所有的爛牙一次拔光了，也移除殘留的牙根，其中還有犬齒的乳牙！

大家看到這邊一定很擔心狗狗沒有牙齒怎麼吃飯？不用擔心，狗狗吃東西本來就是用吞的。

狗狗的咀嚼方式跟人類不一樣，我們是用牙齒研磨，把食物變成粥一樣的型態，我們稱為食糜再吞。而狗狗是用後面的牙齒，像剪刀一樣把食物剪斷，所以狗狗正常就是把食物剪小，就會吞下去，他們沒有研磨用的牙齒，也無法做研磨的動作。

所以沒有牙齒的狗狗不一定需要將食物泡軟，小顆硬的乾飼料、罐頭、鮮食等等都是可以吃的。

雖然沒有牙齒狗狗還是可以繼續生活，但不代表我們要隨便拿掉他們的牙齒，如果牙齒狀況很糟糕，已經是我們的治療以及飼主每天的刷牙都無法控制的情況，該做的拔除還是要做的。

胖打現在口腔不痛痛可以好好進食，精神活力也更好了，沒有牙的狗生更加精彩！

本文經授權轉載自原典動物醫院臉書，原文出處：狗狗沒有牙齒怎麼吃飯？

動物醫院 寵物

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