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「功夫貓咪」一招擒拿術撂倒大狗！ 網笑翻：狗狗應該學乖了
多數人的刻板印象認為體型嬌小的貓咪無法與兇猛的大狗匹敵，貓狗大戰也多以狗佔了上風。但近日一名網友發佈影片，他拍下家中貓狗的驚人互動，只見狗狗不斷想找貓咪玩，對牠又推又撞，但貓咪完全不領情，更以一招瞬間撂倒狗狗，動作俐落宛如「功夫大師」，影片引起網友熱烈討論。
國外一名網友Chris Zografos經常在TilkTok上分享家中貓狗的互動影片，近日他拍下驚人的一幕，影片中只見狗狗想找貓咪玩，不斷用前腳對牠又推又戳，貓咪一開始還可以保持冷靜沒有還手，沒想到狗狗卻得寸進尺，開始更大力的推撞，讓貓咪忍無可忍。
貓咪一怒之下跳起，用雙手擒抱住狗狗的頸部，瞬間將體型大牠一倍的狗狗撂倒在地，動作相當俐落猶如深藏不露的「功夫高手」。貓咪戰勝後趕緊溜走，狗狗被摔倒在地後還翻滾了一圈，爬起後一臉疑惑，像是搞不懂剛剛到底發生什麼事的模樣，相當逗趣。
影片一出引起熱烈關注，至今觀看數已超過兩百多萬，網友紛紛留言表示「貓咪是正當防衛」，「狗狗是自找的」、「這就是為什麼我喜歡貓，夠了就是夠了！」、「狗狗根本沒搞懂什麼東西打了牠」、「狗狗：我只是要跟你玩，你幹嘛這麼認真？」、「我猜狗狗學乖了」。
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