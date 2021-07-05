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虎斑貓迷戀巨乳開瓶器 竟在廚房上演「毛手毛腳」場面

香港01 / 何東緯
只見一個帶有磁石的巨乳開瓶器，被貼了在冰箱上。然後一隻虎斑貓，便開始對它毛手毛腳，甚至口手並用 圖／TilTok pamthaham
只見一個帶有磁石的巨乳開瓶器，被貼了在冰箱上。然後一隻虎斑貓，便開始對它毛手毛腳，甚至口手並用 圖／TilTok pamthaham

難道天下間的雄性動物都好色？最近一段虎斑貓逗弄一個開瓶器影片，被網友多次瘋傳。只見一個帶有磁石的巨乳開瓶器，被貼了在冰箱上。然後一隻虎斑貓，便開始對它毛手毛腳，甚至口手並用，公然在廚房上演「活春宮」，令在旁拍片的貓奴看到目瞪口呆。

這隻生活在美國奧克拉荷馬州的虎斑貓Pam，在InstagramTikTok裏都有牠的生活片段。虎斑貓Pam個性獨特，不像一般貓咪對會晃動的東西都會雀躍，牠甚至是對逗貓棒不屑一顧，完全不放在眼裏。但這天，貓奴新買回來的開瓶器，卻令牠眼前一亮。

這個美女巨乳造型的開瓶器，相當吸引虎斑貓Pam的注意。牠甚至會出手出口，想把開瓶器從冰箱上弄下來。這令貓奴感到什麼奇怪，估不到逗貓棒竟然輸給了一個開瓶器。

對於這隻好色虎斑貓Pam的行為，網友都被逗得笑了出來。「沒想過貓咪也很懂」、「逗貓棒輸了給一個開瓶器，這是怎麼情況？」、「看來牠想喝奶呢！」、「這個晃動誰受得了？」、「貓咪也好色」、「巨乳美女都是雄性動物沒法抗拒的」。

@pamthaham

#cats #catsoftiktok #catsvideo #catlover #kitty #kittycat

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod

延伸閱讀：

想養虎斑貓！媽說完即撿同款浪貓　養3星期還報恩送4大驚喜

媽不滿虎斑貓整天趴在爸爸身上　貼大鬍子易容　結局超爆笑

文章授權轉載自《香港01》

貓咪 Instagram TikTok 冰箱

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