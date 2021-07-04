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外送機車被「喵星人」霸佔！ 萌樣收服網友：抱緊處理

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名外送員發文分享在跟店家取餐完後，走回機車卻發現被「喵星人」霸佔生財工具，貓咪可愛模樣萌翻網友。圖／取自外送員的奇聞怪事
近日一名外送員發文分享在跟店家取餐完後，走回機車卻發現被「喵星人」霸佔生財工具，貓咪可愛模樣萌翻網友。圖／取自外送員的奇聞怪事

疫情期間民眾為避免出門，三餐多自煮或依賴食物外送平台，讓外送訂單暴增，外送員工作量也增加許多。近日一名外送員發文分享跟店家取餐完後，卻發現機車被「喵星人」霸佔，貓咪可愛模樣萌翻網友。

原PO在FB社團「外送員的奇聞怪事」發文，她表示自己跟店家取餐完，走回機車卻發現有「喵星人」霸佔自已的生財工具，讓她直呼「機車被霸佔了，該怎麼辦？」從原PO貼出的照片中可看見，一隻戴著項圈的虎斑貓在機車坐墊上走來走去，原PO摸牠時還抬頭露出「高傲喵皇」的神情，相當討喜。

從原PO貼出的照片中可看見，一隻戴著項圈的虎斑貓在機車坐墊上走來走去，可愛模樣萌翻眾網友。圖／取自外送員的奇聞怪事
從原PO貼出的照片中可看見，一隻戴著項圈的虎斑貓在機車坐墊上走來走去，可愛模樣萌翻眾網友。圖／取自外送員的奇聞怪事

貼文一出引起熱議，眾網友被可愛貓咪萌翻直呼「抱緊處理」，「招財貓，妳發了」、「擼牠」、「告知派單，車被貓霸佔請拉休」、「一起送啊，反正都是貓」、「牠也要一起外送」、「快給罐罐」、「把牠收編了啊」、「妳的機車太香了」。

也有網友解釋這隻虎斑貓的來歷，「這隻是這個社區有名的街貓，主人搬家沒帶走牠，現在由這個社區的大苑子餵養，名字叫『中獎』」。

喵星人 外送員

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