寵物知識+／養寵物每年要花多少錢？一張表助你快速盤點所有花費

現在疫情當前，許多人在家悶得慌，無法進行人與人的連結，便希望養隻寵物當陪伴。但養寵物不僅需撥時間照顧陪伴，從務實面來看，也不得不掂掂口袋的深度。

現在養寵物已經不像古代，餵剩菜剩飯讓牠溫飽即可，在各方面的食衣住行都得關照，尤其在醫療上的支出更是一筆可觀的花費。以下整理貓狗一生所需的各類費用，供初次想養毛小孩的飼主參考。

1.一次性花費

寵物初期需植入晶片和登記，並依據是否結紮區分費用，植晶片為300元，登記費從500～1000元不等。而結紮也依據寵物的體重和性別有所不同，價格從1500～2500元。

2.固定醫療支出

狗狗每年要打N合一和狂犬病疫苗，N合一疫苗為3000～4000元，狂犬病疫苗200元；另外若每年做全身健康檢查為3000～8000元。

3.不固定醫療支出

寵物沒有健保，醫療費相當高昂，看診一次就要500元，還不包含開藥、打針和其他醫療行為，例如洗牙手術約5000～10000元，因此就醫一次很可能花上萬把塊。寵物進入老年後若罹患重大疾病或需要經常回診的慢性病，醫療費更是相當可觀。

4.伙食費

飼料的花費視狗狗的體型和食量決定，小型犬為4000～5000元、中型犬7000～8000元、大型犬1.1～1.2萬元。

寵物的食物不只有乾飼料，有時也需要補充鮮食、零食和其他保健品來補充營養。其他額外食品依主人的喜好和寵物本身身體所需，費用落差大，平均約1000～2000元。

5.生活用品

飼主常給毛小孩添購諸多生活用品，舉凡牽繩、衣服、磨牙骨、籠子、尿布、狗窩、玩具等等，雖然這些東西大多不是必需品，但都是為了給寵物更優質的生活，一年大約也要花個幾千元。

6.寵物美容

寵物的毛就跟人類的頭髮一樣，需要定期整理清潔，如果都把寵物交給美容院打理，一次要價也要幾百元，像是將小型犬送去洗澡一次600元、大型犬800元；偶爾出遠門無人照顧，需要把寵物送到寵物旅館，一晚寄宿費用約450～650元。

7.其他

擔心寵物醫藥費太沈重，有些飼主會保寵物險，寵物年齡愈大保費愈高，年費約1000～3000元。有些飼主會幫往生的寵物辦後事，包括火化、告別式、租靈骨塔位等，約1500～30000元。

整個算下來，以狗狗平均壽命十幾年來算，養一隻狗的總體花費約40～60萬元，一年攤下來也要好幾萬；養貓稍微省一點點但也是幾十萬跑不掉。所以養寵物除了做好充分的準備，也要存一筆醫療預備金，以備不時之需。

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