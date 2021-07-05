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寵物知識+／狗狗牙齒斷主人要負責！獸醫教3原則篩掉「過硬食物」

聯合新聞網 / 蔡依津獸醫師

又是一個充滿各式牙齒斷掉的下午門診.....

『之前我們家Michael都乖乖讓我刷牙，但這幾天刷的時候他都撇過頭！』

『最近覺得露比不是很開心，有時候一餐不吃，雖然下一餐又很正常～』

『今天心血來潮檢查Apple嘴巴，怎麼發現牙齒上面紅紅的好像在流血？』

圖／蔡依津獸醫師提供
圖／蔡依津獸醫師提供

無心的傷害

平時花很多時間在處理治療狗狗斷掉、破掉、崩掉、斷裂、破裂、骨折、折斷的牙齒，有時候需要拔牙手術，有時候需要根管治療（抽神經），還要處理很多牙齒斷掉的併發症，像是齒髓感染導致的牙根膿瘍、臉部腫脹、臉部傷口、眼睛感染。我必須要說比較嚴肅的話，大部分，這些破損的牙齒，是主人造成的。當然百分之百絕對不是故意的，可是的確是主人拿了某些硬的東西給狗狗咬＋吃，才會讓牙齒斷掉的。

帶來的問題

很多狗狗喜歡啃啃咬咬，所以主人們也就真心的相信，給牠們咬硬的東西對狗就是好的。不幸地是，有時候這些東西的硬度足以導致牙齒傷害。除了牙齒傷害，還可以引起立即致命的問題像是噎到、扎到口腔或喉嚨、食道異物、食道破裂穿孔等等。

圖／蔡依津獸醫師提供
圖／蔡依津獸醫師提供

篩選的原則

所以，請告訴你有養狗的朋友，不要給狗狗太硬的東西。你心裡可能有疑問，什麼是太硬的東西？因為寵物的零食或玩具日新月異，總有新鮮貨出品，無法一一列出來，但原則是：

1. 拿起來折一折，彎一彎，可以被扳斷

2. 拿起來敲你的膝蓋，如果會痛，不要給你的狗吃

3. 幻想你自己要咬這個東西，如果你面有難色，不要給你的狗吃

我是都拿起來咬看看，看感覺怎麼樣！依稀記得三年前的寵物展，看到鯊魚脊椎骨做的零食覺得新奇想買，我當場啃一下，超級無敵霹靂硬！於是打消念頭！當飼主的總是要身先士卒一下囉～

最後叮嚀，不管給他們吃什麼，最好都是在主人看管下，可以確保狗狗享受安全的啃咬～

本文經授權轉載自蔡依津獸醫師部落格，原文出處：狗牙齒斷掉，誰要負責？

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